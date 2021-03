Lujoso yate "Nono" ya es propiedad del Estado

El lujoso yate "Nono" decomisado hace cuatro años en la Bahía de Amatique ya es formalmente propiedad del Estado de Guatemala, el juzgado de Extinción de Dominio declaró con lugar el proceso.

El Viernes Santo 14 de abril de 2017 durante una operación de vigilancia y tráfico marítimo se ubicó la embarcación. En ese momento se detectó que transportaba varias personas que le pagarían al capitán de la embarcación, lo que se consideró como turismo, actividad comercial que no le estaba permitida por el régimen de importación temporal con el que ingresó a Guatemala.

La nave fue decomisada y conforme avanzó la investigación, a cargo de la Fiscalía de Extinción de Dominio, se determinó que se evadieron 306,540 quetzales en concepto de tributos. La actividad ilegal que se realizó con el yate fue contrabando aduanero.

Las pesquisas determinaron que el costo de la nave asciende a un millón 64,378 quetzales (Q1,064,378.00).

Vista del interior de uno de los camarotes del yate "Nono". (Foto: MP)

La fiscalía informó que el yate lo tenía a su disposición George Alexander Heinz Hollaender, aunque no aparece como el propietario. En relación a quién pertenencia, no se pudo establecer al dueño verdadero porque no cuenta con el número de registro de identificación.

Otra área del yate "Nono". (Foto: MP)

(Foto: MP)

(Foto: MP)

El MP detectó varias irregularidades en el ingreso a territorio nacional. Se ejemplificó que tiene un reporte de salida del país en 2013 y se desconoce en qué fecha ingreso nuevamente. "Pues lo hizo de forma clandestina ya que no aparecen registros de su ingreso", explicó el Ministerio Público.