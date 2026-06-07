Croacia gana ante Eslovenia en su último amistoso previo a la Copa del Mundo

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Con un gol de Luka Modric incluido, Croacia cerró su preparación para la Copa del Mundo con una ajustada victoria de 2-1 sobre Eslovenia en un partido amistoso disputado en Varazdin.

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El conjunto dirigido por Zlatko Dalic reservó a varias de sus principales figuras pensando en el debut mundialista frente a Inglaterra, pero aun así logró despedirse de su afición con un triunfo que refuerza la confianza de cara al torneo.

Tras una primera mitad sin goles, Modric rompió la igualdad al minuto 51 con un potente disparo desde fuera del área que se coló junto al poste defendido por Jan Oblak y puso en ventaja a los locales.

Cuando parecía que el marcador no se movería más, un error defensivo permitió a Andraz Sporar empatar las acciones en la recta final del encuentro.

Mira aquí el golazo de Luka Modric para inaugurar el marcador:

NO HACE FALTA POTENCIA CUANDO HAY MAGIA. Luka Modric mató la pelota y luego, desde afuera del área, la colocó con un pase a la red para el 1-0 de Croacia ante Eslovenia. Showtime... ⭐



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La reacción croata no tardó en llegar. En el 90+3, Mario Pasalic aprovechó una serie de rebotes dentro del área para marcar el definitivo 2-1 y asegurar la victoria de los croatas.

La selección subcampeona del mundo en 2018 quedó lista para iniciar su participación en United 2026, donde disputará todos sus encuentros de la fase de grupos en territorio estadounidense frente a Inglaterra (17 de junio), Panamá (23) y Ghana (27).