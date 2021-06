Luna de Fresa: ¿Cómo, dónde y a qué hora verla este 24 de junio?

En este fenómeno astronómico, l a Luna crece un 13 por ciento y obtiene un 30 por ciento más de brillo, a parte de su color "rojizo".

La Luna fresa como se le conoce comúnmente, es una de las figuras más esperadas, pues su impresionante tamaño, brillo y color ilumina el cielo.

"La superluna" se podrá apreciar la noche de este jueves 24 de junio, misma que es la última del año.

Será podrá apreciar a partir de las 20 horas locales, cabe mencionar que su máximo esplendor será visible a partir de la madrugada del 25 de de junio (1:40 horas).

Un cielo despejado

El fenómeno podrá verse desde cualquier punto siempre y cuando las condiciones climáticas lo permitan y el cielo esté despejado.

Conforme a información de la NASA esto ocurre cuando la órbita de este satélite alcanza 363 kilómetros de la Tierra, aproximadamente, es decir media vez esté más cercana al planeta, además, esta debe estar llena.

Esta atracción en el cielo se podrá volver a ver hasta en marzo de 2022.

Skywatching tips!✨ In June, the after-dark wonders bring us the constellation Scorpius, a Strawberry Moon, Saturn and Jupiter visible toward the south at dawn, and a partial solar eclipse visible in the Northeastern U.S. More on what to look up to: https://t.co/HTlEpZ1khX pic.twitter.com/Lr2yfs4THE — NASA JPL (@NASAJPL) June 3, 2021