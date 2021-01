Madre narra las últimas horas de Luz María López Morales

Un desgarrador testimonio narra los que habrían sido los últimos momentos con vida de Luz María López Morales, asesinada, según las autoridades por su propio esposo, quie fue detenido el sábado.

Según la madre de Luz María, vecinos de su hija le enviaron un audio a su WhatsApp, con la grabación del momento en que se registró la agresión y posible asesinato de la víctima.

“Mi hija pide auxilio y nadie lo hizo. Mi nieta tiene año y medio. Mi hija grita varias veces y pide auxilio, cuando mi hija deja de gritar, mi nieta llora más. Escuché eso y para mí fue un horror”, aseguró la madre de la víctima.

La mamá de Luz María López Morales cuenta que los vecinos le enviaron un audio donde se escucha a su hija y a su nieta gritar y pedir auxilio, pero no las ayudaron, ahora la joven abogada fue asesinada y su cuerpo dejado en un tragante de aguas residuales. | @soy_502 pic.twitter.com/iQ1ZnU4z3R — Jessica Gramajo (@JGramajo_Soy502) January 24, 2021

Además de su crudo relato, la mujer hizo un llamado a ayudar a quienes lo necesiten, ya que ella considera que si alguien hubiese intervenido, su hija no hubiese fallecido.

Este domingo, varias mujeres acompañaron a las familiares de Luz María frente al drenaje en la zona 2 capitalina, donde fue hallada muerta.

En el lugar, dejaron una ofrenda de flores, veladoras y carteles con mensajes que exigen justicia.

Pensó en renunciar

Luz María López Morales era fiscal del Ministerio Público. Una licenciada designada en la Fiscalía de Delitos contra la Niñez y Adolescencia.

La madre de la víctima también contó que su hija reconoció tiempo atrás que había pensado en renunciar a su trabajo, puesto que se observaban casos muy duros contra la niñez y adolescencia.

"Madre, yo creo que voy a renunciar, este trabajo no es para mi. Se ve cada cosa mamá, cada niña violada, cada cosa horrible. Yo a veces me voy a mi oficina y me pongo a llorar", es parte de lo que cuenta la mamá de Luz María López Morales, quien fue asesinada | @soy_502 pic.twitter.com/jGV4hrANZy — Jessica Gramajo (@JGramajo_Soy502) January 24, 2021

“Mi hija llegaba llorando y me decía, creo que voy a renunciar. Este trabajo no es para mí. Se mira tanta niña violada y me voy a mi oficina a llorar, pero salgo y los tengo que ayudar”, explicó la madre.

“Ahora mire, veo esto y escucho las palabras de la señora que mi hija les llevó su caso, y digo Dios tiene un propósito para esto. Yo como madre pude denunciarlo aunque ella no quería”, exclamó.

Luz María fue localizada en una alcantarilla en la zona 2 capitalina, este viernes. La PNC detuvo al presunto responsable del crimen, identificado como Jorge Rafael Zea Mejía, quien era esposo de la víctima.

* Con información e imágenes de Jessica Gramajo/Soy502