Portugal y Cristiano se miden a Uzbekistán sin margen de error

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La Portugal de Cristiano Ronaldo aprieta sus piezas para la segunda jornada en la Copa Mundial FIFA 2026, en la que se medirá frente a Uzbekistán (este martes a las 11:00 a. m.) en Houston.

Los lusos finalizaron el primer partido empatados a 1 contra República Democrática del Congo y envueltos en infinidad de críticas, sobre todo por el bajo rendimiento de Cristiano Ronaldo, ídolo de la escuadra europea.

Los lusos registraron 23 centros durante el juego ante RD Congo, pero solo 6 completados. (Foto: AFP)

Los Lobos Blancos, por su lado, cayeron 1-3 frente a Colombia en su primera aparición; sin embargo, demostraron que tienen fichas para pelear resultados dentro del campo.

El resultado para los hombres de Martínez pudo calar hondo en el grupo, obligando al técnico a realizar variantes en su esquema. Lo que ha quedado claro es que CR7 es inamovible, por su experiencia y lo que significa para el equipo.

Uzbekistán recibió 14 faltas por parte de Colombia en el debut mundialista. (Foto: AFP)

Portugal debe aprovechar su potencia ofensiva, así como el mediocampo plagado de estrellas. Uzbekistán pasa más por el tema físico y dirigir el partido hacia el balón parado, una de sus fortalezas.

No existen registros entre ambas selecciones, por lo que los combinados deberán aprovechar los primeros minutos del enfrentamiento para descifrar a los rivales, medirlos y encontrar la clave para quedarse con los tres puntos.

Cristiano Ronaldo acumula 10 partidos y 33 disparos sin marcar en una gran competición (Mundial o Eurocopa), desde su gol de penal ante Ghana en Catar 2022. (Foto: AFP)

Con un resultado positivo, Portugal buscaría el primer lugar del grupo y acercarse a los dieciseisavos del Mundial, mientras que Uzbekistán aspira a dejar buenas sensaciones frente a una de las favoritas para discutir la Copa.

Así jugarían:

Portugal: 1 Costa, 20 Cancelo, 3 Dias, 14 Inacio, 25 Mendes, 15 J. Neves, 23 Ferreira, 10 Silva, 8 Fernandes, 10 Neto y 7 Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez.

Uzbekistán: 1 Yusupov, 2 Khusanov, 18 Abdullaev, 5 Ashurmatov, 24 Karimov, 6 Mozgovoy, 7 Shukurov, 13 Nasrullaev, 22 Fayzullaev, 17 Khamdamov y 14 Shomurodov. DT: Fabio Cannavaro.

Abbosbek Fayzullaev de los "Lobos Blancos" registró la mayor cantidad de precisiones defensivas, con 42, ante Colombia. (Foto: AFP)

El duelo entre Portugal y Uzbekistán se podrá disfrutar por Tigo Sports, Canal 11 y Fox.