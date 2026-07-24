¡Arranca la caravana! Manifestantes se dirigen hacia el centro de la ciudad (video)

Los manifestantes han comenzado a salir con rumbo a la zona 1.
EN CONTEXTO: Manifestación: Bloquean el paso en Villa Hermosa y Los Álamos (video)
La manifestación anunciada para este viernes 24 de julio como muestra de rechazo al alza del combustible ha comenzado.
Varios puntos de la ciudad y del interior del país ya han sido bloqueados.
Un grupo de mototaxis y taxis se ha unido en caravana para salir rumbo a la zona 1, desde el Molino de las Flores, Mixco.
Otro grupo se ha concentrado en la ruta principal de Villa Canales y Los Álamos, por lo que la entrada y salida permanece bloqueada.
Carreteras bloqueadas:
Desde la primeras horas de este viernes, el paso ha sido bloqueado en:
- Ruta Departamental RD-AV-09, kilómetro 224, jurisdicción de Cobán, Alta Verapaz y en el kilómetro 290, jurisdicción de Chisec, Alta Verapaz, una de las principales ruta de conexión del sector.
- Ruta Nacional 10 (RN-10), jurisdicción de Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez.
- En el kilómetro 280 de la carretera CA-1 Occidente, en jurisdicción de San Rafael Petzal, Huehuetenango.
- Ruta RN-7E, en jurisdicción de El Estor, Izabal, se han instalado un bloqueo en el km. 316