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¡Arranca la caravana! Manifestantes se dirigen hacia el centro de la ciudad (video)

  • Por Jessica González
24 de julio de 2026, 09:28
Los manifestantes han partido con rumbo a la zona 1. (Foto: Jorge Senté/colaborador)

Los manifestantes han partido con rumbo a la zona 1. (Foto: Jorge Senté/colaborador)

Los manifestantes han comenzado a salir con rumbo a la zona 1.

EN CONTEXTO: Manifestación: Bloquean el paso en Villa Hermosa y Los Álamos (video)

La manifestación anunciada para este viernes 24 de julio como muestra de rechazo al alza del combustible ha comenzado. 

Varios puntos de la ciudad y del interior del país ya han sido bloqueados. 

Un grupo de mototaxis y taxis se ha unido en caravana para salir rumbo a la zona 1, desde el Molino de las Flores, Mixco. 

Otro grupo se ha concentrado en la ruta principal de Villa Canales y Los Álamos, por lo que la entrada y salida permanece bloqueada.

Carreteras bloqueadas:

Desde la primeras horas de este viernes, el paso ha sido bloqueado en: 

  • Ruta Departamental RD-AV-09, kilómetro 224, jurisdicción de Cobán, Alta Verapaz y en el kilómetro 290, jurisdicción de Chisec, Alta Verapaz, una de las principales ruta de conexión del sector.
  • Ruta Nacional 10 (RN-10), jurisdicción de Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez.
  • En el kilómetro 280 de la carretera CA-1 Occidente, en jurisdicción de San Rafael Petzal, Huehuetenango.
  • Ruta RN-7E, en jurisdicción de El Estor, Izabal, se han instalado un bloqueo en el km. 316

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