Manifestación: Bloquean el paso en Villa Hermosa y Los Álamos (video)

Los manifestantes han comenzado a bloquear varios puntos de la ciudad.
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Varios taxis y autos particulares han sido colocados en el kilómetro 16, hacia Villa Canales, dejando el paso completamente bloqueado.
Esto como parte de la manifestación anunciada para este viernes 24 de julio, tras el rechazo al alza del precio de los combustibles.
Asimismo, en la colonia Los Álamos, sobre la ruta Hincapié, hay varias personas que ya han comenzado a concentrase para tapar el paso.
Los manifestantes han paralizado sus servicios.
Rutas alternas
Entre las rutas alternas se puede utilizar el bulevar El Frutal o la Calle Real para dirigirse a Villa Nueva.
Las autoridades municipales también sugieren la Central de Mayoreo hacia la Calzada Aguilar Batres.