Manu Koné se rinde ante Mbappé tras su doblete: “Es increíble”

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La larga interrupción provocada por una tormenta eléctrica no alteró el rumbo de Francia en su victoria 3-0 sobre Irak, según explicó el mediocampista Manu Koné a L'Equipe tras el encuentro disputado en Filadelfia por el grupo I de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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El futbolista francés admitió que la suspensión de más de dos horas durante el descanso fue una situación inédita para él, aunque destacó la capacidad del equipo para mantenerse enfocado.

"Fue una primera vez para mí. Se hizo interminable, pero nos mantuvimos profesionales. Sabíamos que debíamos regresar con la misma mentalidad", afirmó.

Koné fue una de las figuras del encuentro por sus aportes ofensivos y defensivos. (Foto: AFP)

El centrocampista de la Roma explicó que, durante la espera, la plantilla realizó ejercicios de movilidad, conversó entre compañeros y recibió indicaciones del seleccionador Didier Deschamps para evitar perder el ritmo competitivo. "Fue muy largo, lo admito", añadió.

Otro de los temas abordados fue la actuación de Kylian Mbappé, autor de un doblete y ya con 16 goles en 16 partidos mundialistas. Koné calificó de "increíble" la producción goleadora de su compañero y aseguró que el vestuario espera verlo seguir rompiendo récords con la camiseta francesa.

El centrocampista festejó el triunfo de rodillas. (Foto: AFP)

Además, celebró la anotación de Ousmane Dembélé, quien completó la goleada gala. "Marcó y disputó un gran partido. Todos estamos contentos por él", señaló Koné, confiado en que el extremo mantenga ese nivel en el próximo compromiso frente a Noruega.