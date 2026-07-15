Marc Guéhi elogia a Argentina y asegura que tiene más figuras además de Messi

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El defensa de Inglaterra, Marc Guéhi, aseguró que la semifinal del Mundial ante Argentina de este miércoles no pasa únicamente por detener a Messi, ya que considera que la vigente campeona del mundo cuenta con varios jugadores capaces de marcar la diferencia.

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"Messi es un gran jugador, quizá uno de los mejores. Lo daremos todo, pero no es solo él; hay otros futbolistas que lo respaldan. Nosotros estamos enfocados en nuestro trabajo", declaró este martes en la zona mixta del estadio de Atlanta.

El zaguero evitó centrar toda la atención en la "Pulga" y destacó que Inglaterra afronta el compromiso con confianza en sus propias fortalezas, respaldada por la evolución que ha mostrado a lo largo del torneo.

El zaguero pidió no centrar toda la atención en Lionel Messi y confiar en las fortalezas de Inglaterra. (Foto: AFP)

El jugador del Manchester City también elogió el trabajo del seleccionador Thomas Tuchel desde su llegada al banquillo inglés y resaltó el ambiente que ha construido dentro del grupo.

"Tuchel ha hecho un gran trabajo. Estamos muy contentos de tenerlo con nosotros. Ha aportado mucha energía y ha formado un equipo unido y con confianza. Todos estamos con él y felices de que sea nuestro entrenador", afirmó.

*Con información de agencias