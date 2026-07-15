Thomas Tuchel bromea sobre cómo marcar a Messi en el duelo de semifinales

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El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, aseguró que su equipo está listo para afrontar la semifinal del Mundial contra Argentina, un duelo que calificó de intenso y emocional, aunque descartó que la histórica rivalidad entre ambos países influya en sus jugadores.

"Es una gran rivalidad entre dos grandes naciones del futbol. Esperamos un partido emocional e intenso. Respetamos a nuestro rival, pero no nos aferramos a acontecimientos históricos. Es un partido muy importante y estamos preparados", afirmó en la conferencia de prensa previa al encuentro en Atlanta.

El técnico confirmó que casi todo el plantel está disponible. "Todos están listos para jugar, excepto Quansah y Henderson. Declan Rice puede jugar", señaló.

El técnico inglés aseguró que la histórica rivalidad no influirá en la preparación de su equipo. (Foto: AFP)

Tuchel también destacó la evolución de Inglaterra durante el torneo, aunque reconoció que deberán elevar su nivel. "Hemos mejorado en defensa y en el trabajo colectivo. Necesitaremos estar a un nivel técnico mucho más alto".

Sobre Argentina, elogió el liderazgo de Lionel Messi. "No me quedan palabras para describirlo. Es el líder y el jugador clave. Cuando él tiene el balón empieza el movimiento de todo el equipo. Hay mucho que cuidar, pero estamos aquí para imponer nuestro estilo".

"¿QUÉ FORTALEZA LE SACARÍA A ARGENTINA? A MESSI, JA"



Tomas Tuchel, EN EXCLUSIVA con @solcitorivas antes del duelo entre Argentina e Inglaterra.#MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/74Br38G9ID — DSPORTS (@DSports) July 14, 2026

El alemán se mostró confiado al asegurar que "todos los equipos del mundo son vencibles" y bromeó sobre cómo detener al capitán argentino. "Pensé en hacer una marca personal de la vieja escuela", dijo entre risas, antes de reconocer que Messi es "un jugador único".

Elogios para los finalistas

Finalmente, felicitó a España por clasificarse a la final y destacó la calma y confianza con la que juega el conjunto dirigido por Luis de la Fuente.