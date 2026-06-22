Bielsa asume la responsabilidad y apunta a España: “Tenemos la obligación de ganar”

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Marcelo Bielsa asumió la responsabilidad por el irregular inicio de Uruguay en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y reconoció que la Celeste llegará obligada a vencer a España en la última jornada del grupo H para mantener opciones de clasificación.

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"Tenemos que jugar contra España con la necesidad y la obligación de ganar. Es un desafío muy grande para todos nosotros", afirmó el seleccionador tras el empate 2-2 frente a Cabo Verde, resultado que dejó a Uruguay con apenas dos puntos en dos partidos.

El técnico argentino no esquivó la autocrítica y fue contundente al evaluar el rendimiento de su equipo. "Soy el responsable de que Uruguay no haya conseguido más de dos puntos sobre seis posibles", aseguró.

El seleccionador buscará soluciones tras un arranque complicado en United 2026. (Foto: AFP)

Bielsa señaló que uno de los principales problemas ha sido la incapacidad de administrar las ventajas en el marcador y los errores defensivos en momentos clave. "Cuesta muchísimo conseguir un gol, y recibir tantos como los que hemos recibido permite que equipos con menos recursos sigan en partido", lamentó.

Además, recordó que Uruguay dejó escapar dos encuentros que considera ganables. "Creo que merecimos ganar tanto contra Arabia Saudí como hoy, pero no supimos resolverlos", explicó.

El técnico argentino vivió con intensidad un partido que complicó las opciones de clasificación de Uruguay. (Foto: AFP)

De cara al duelo decisivo ante España del viernes (6:00 p. m.), confirmó que Ronald Araújo no estará disponible y dejó en duda la participación de Nicolás de la Cruz.

Pese al panorama complicado, Bielsa considera que el encuentro representa una oportunidad para reivindicarse. "Para el equipo supone la posibilidad de mejorar la imagen frente a un gran rival", concluyó.