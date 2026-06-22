Comunicaciones se refuerza con un defensor central uruguayo

Comunicaciones sigue sumando refuerzos para el Apertura 2026 y este domingo hizo oficial la llegada de su segundo fichaje extranjero en este periodo de fichajes. Se trata del defensor uruguayo Nicolás Olivera, que ya estampó su firma con los albos.
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El charrúa, de 33 años, juega como central y es perfil zurdo, misma característica que el mexicano Ernesto Monreal, que dejó la insitución blanca para fichar por Xelajú MC. Olivera viene procedente del Montevideo Wanderers.
Con 1.93 metros de estatura, Nicolás tiene experiencia en el futbol sudamericano, jugando en ligas como Perú, Chile y Argentina. Además, tiene gran experiencia en Uruguay y por eso llega para reforzar al defensa de los cremas.
La llegada de Olivera, que se unirá esta semana a los trabajos del equipo, completa el segundo fichaje extranjero de los albos, tras la incorporación del mediocampista nicaragüense Jonathan Moncada, que llegó a petición del técnico Marco Antonio Figueroa.
Según algunos rumores, Comunicaciones aún plena hacer un par de fichajes extranjeros más. También está a la espera de finiquitar la situación del cubano Dairon Reyes, quien aún no ha renovado su contrato con la institución, pero el acuerdo estaría encaminado.