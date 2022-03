Exvocalista de la Sonora Dinamita confiesa que fue violada por su padre

"Margarita, la Diosa de la Cumbia", artista colombiana nacionalizada mexicana que perteneció a la famosa banda La Sonora Dinamita, reveló en una conferencia que su papá abusó de ella cuando tenía 14 años.

Margarita se solidarizó con lo ocurrido a Sasha Sokol, luego de que revelara que había sido abusada sexualmente por el productor Luis de Llanos. Durante una conferencia en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la intérprete decidió contar su cruda historia para apoyar a otras víctimas.

Margarita reveló información familiar y su dura niñez. (Foto: Instagram)

"No tienen idea cuántas mujeres y niños hemos pasado por eso, ¡muchas!, nos quedamos calladas, pero ahora es hora de hablar, de olvidar y perdonar", dijo a una reportera del programa Ventaneando.

La entrevistadora expresó que casi siempre era alguien de la familia y le preguntó quién había abusado de ella.

"Fue alguien muy cercano, demasiado, yo era una niña muy feliz hasta que un día a mis 14 años me doy cuenta que mi papá tiene una novia y entonces se me vino el mundo abajo, esa niña que era feliz, inocente, que tenía esperanzas y sueños se vino abajo, porque no sabía si tenía que contarle a mi mamá o no y me lo guardé, mi papá estaba enfermo, tenía 39 años y después de haber sentido toda esa desilusión él me violó, el tener que ver a mi papá al otro día y no decir nada, el ver a mi mamá y no decir nada", dijo con el rostro desencajado.

(Foto: Oficial)

"Una niña de 14 años en esa época, lo que sentíamos era culpa, fue muy difícil porque después mi papá murió y claro que me dolió, yo nunca entendí por qué mi papá me había tocado".

Por si fuera poco, la famosa afirmó que se enteró recientemente que su hermana también fue violada por su padre. "No hace mucho que vino mi hermana de Colombia, me confesó que ella también y eso sí me dolió".

