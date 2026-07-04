Marruecos avanza a cuartos del Mundial al golear 3-0 a Canadá

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Marruecos avanzó este sábado a los cuartos de final del Mundial al golear 3-0 en el estadio de Houston 0-3 a Canadá, la primera anfitriona en dejar el torneo tras una histórica participación.

Los Leones del Atlas alcanzaron el triunfo con un doblete de Azzedine Ounahi (50' y 82') y el tanto de Soufiane Rahimi a los 90+8' que sentenció el encuentro.

Canadá sumó 11 remates, mientras Marruecos hizo 5. (Foto: AFP)

Tras un lento arranque, las estrellas marroquíes Achraf Hakimi, del PSG, y Brahim Díaz, del Real Madrid, estuvieron inspiradas en la segunda mitad y encontraron la llave del cerco canadiense por la banda derecha.

Marruecos registró 389 pases precisos y 3 ocasiones claras frente a Canadá. (Foto: Sofascore)

Canadá había intentado hacerse del partido en la primera mitad, arrinconando a sus rivales y presionando al límite. El capitán Stephen Eustáquio y el atacante Jonathan David intentaron extender la hazaña de su escuadra, que por primera vez disputaba un duelo de octavos de final.

De los 3 goles de Marruecos, 2 fueron desde adentro del área penal y 1 desde afuera. (Foto: AFP)

Marruecos logró así su segundo pase consecutivo a unos cuartos de final en un Mundial. En Catar 2022 llegaron hasta las semifinales y terminaron cuartos.

Marruecos registró 26 tiros libres y 1 tiro de esquina, contra 11 esquinas de Canadá y 17 lanzamientos de falta. (Foto: AFP)

Los Leones del Atlas esperan rival para los cuartos de final.

Puedes conocer toda la información del juego entre Canadá y Marruecos ingresando en este enlace.

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Así jugaron

Canadá: 16 Maxime Crepeau, 2 Alistair Johnston, 4 Luc De Fougerolles, 15 Moise Bombito, 22 Richie Laryea (14 Jacob Shaffelburg, 78'), 23 Niko Sigur (21 Jonathan Osorio, 87'), 7 Stephen Eustáquio, 10 Jonathan David, 12 Tani Oluwaseyi (9 Cyle Larin, 63'), 17 Tajon Buchanan (26 Jayden Nelson, 87') y 20 Ali Ahmed (24 Promise David, 78'). DT: Jesse Marsch.

Marruecos: 1 Yassine Bounou, 2 Achraf Hakimi, 3 Noussair Mazraoui, 14 Issa Diop (5 Marwane Saadane, 87'), 25 Redouane Halhal, 6 Ayyoub Bouaddi (4 Sofyan Amrabat, 63'), 8 Azzedine Ounahi (15 Samir El Mourabet, 87'), 11 Ismael Saibari (9 Soufiane Rahimi, 22'), 23 Bilal El Khannouss (7 Chemsdine Talbi, 63'), 24 Neil El Aynaoui y 10 Brahim Diaz. DT: Mohamed Ouahbi.