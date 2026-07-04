Video: la emotiva escena de jugador de Cabo Verde tras perder ante Argentina

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Una de las escenas más emotivas de este Mundial 2026 quedó grabada cuando el hijo de Da Costa consoló a su padre aún llorando él también.

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El pasado viernes 3 de julio se llevó a cabo el partido entre Argentina y Cabo Verde en Miami. Tras un largo esfuerzo por parte de los dos equipos, Argentina desempató en el tiempo extra, clasificando nuevamente en este mundial.

Tras la finalización del encuentro, los jugadores de Cabo Verde se notaban con bajos ánimos tras estar muy cerca de pasar a octavos de final.

El jugador Nuno Da Costa buscó a su familia entre la audiencia en la baranda y de inmediato se soltó a llorar. Las cámaras lograron captar el emotivo momento familiar, donde se pudo observar a su esposa y a su hijo Lewis, quien también lloraba, consolando al jugador.

La difusión de las imágenes generó millones de reproducciones e interacciones en redes sociales donde se demuestra que el fútbol va mucho más allá de lo que sucede en el campo.