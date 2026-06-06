Marruecos y Noruega se miden en un amistoso con sabor mundialista

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La selección de Marruecos recibirá este domingo (1:00 p. m.) a Noruega en un atractivo partido amistoso que servirá como la última prueba para ambas selecciones antes de iniciar su participación en la Copa del Mundo 2026.

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El encuentro promete emociones de principio a fin, ya que enfrentará a dos equipos que llegan motivados y con la intención de demostrar que están listos para competir en la máxima cita del futbol.

Los marroquíes afrontan este compromiso con la confianza en alto tras golear 4-0 a Madagascar en su anterior presentación. El conjunto africano debutará el próximo 13 de junio frente a Brasil en uno de los encuentros más esperados de la fase de grupos.

Marruecos contará con varias de sus principales figuras para este compromiso. Entre ellas destaca Achraf Hakimi, quien llega tras conquistar su segunda Champions con el PSG, además de jugadores de gran calidad como Brahim Díaz, del Real Madrid, Sofyan Amrabat y el experimentado delantero Youssef En-Nesyri, referente del Al Ittihad saudí.

Por su parte, Noruega también llega con buenas sensaciones después de imponerse 3-1 a Suecia en su más reciente amistoso. El combinado escandinavo afrontará este encuentro como su última preparación antes de debutar en el Mundial el próximo 16 de junio frente a Irak.

Los noruegos cuentan con una generación talentosa liderada por Erling Haaland, una de las máximas estrellas del futbol mundial, junto a Alexander Sorloth y Martin Odegaard, quienes aspiran a guiar a su selección hacia una destacada participación en Norteamérica.