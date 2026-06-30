Marruecos elimina a Países Bajos en penales y avanza a octavos de final

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En un duelo reñido de principio a fin, Marruecos dio el gran golpe de los dieciseisavos de final del Mundial al eliminar a Países Bajos en la tanda de penales, tras igualar 1-1 en 120 minutos.

Los Leones del Atlas avanzaron a los octavos de final, donde enfrentarán a Canadá este sábado a las 11:00 de la mañana.

El equipo de Ronald Koeman parecía tener la clasificación en sus manos cuando, al minuto 72, Crysencio Summerville desbordó por la banda, dejó atrás a Noussair Mazraoui y asistió, casi cayéndose, a Cody Gakpo, quien definió frente a Bono para abrir el marcador.

Pese a la derrota, Verbruggen fue el jugador del partido. (Foto: Sofascore)

El gol tuvo un significado especial para Gakpo, quien atraviesa un difícil momento personal tras anunciar junto a su pareja la pérdida del hijo que esperaban.

Pero Marruecos nunca renunció al partido y encontró el empate en el tiempo de reposición. Al 90+1, el defensa Issa Diop sorprendió al ganar la espalda de Virgil van Dijk y cabeceó un preciso centro de Chemsdine Talbi para forzar la prórroga.

Marruecos se impone en la tanda de penales. #CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) June 30, 2026

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En el tiempo extra, los africanos estuvieron más cerca del triunfo, aunque Bart Verbruggen evitó la remontada con una gran atajada ante Soufiane Rahimi.

La clasificación se definió desde los once pasos. Teun Koopmeiners marcó el primero para los neerlandeses, pero después fallaron Justin Kluivert, Quinten Timber y Crysencio Summerville, cuyo disparo fue detenido con una curiosa atajada a una mano y de pie de Yassine Bono.

Por Marruecos anotaron Rahimi, Talbi y Saibari; aunque Achraf Hakimi erró su cobro, el tanto decisivo de Saibari selló la histórica clasificación.

Sin embargo, la Oranje prolongó su racha sin perder un partido mundialista en los 90 minutos desde la recordada Batalla de Núremberg ante Portugal en Alemania 2006. Sin embargo, volvió a sucumbir en una tanda de penales, como ya le ocurrió frente a Argentina en 2014 y 2022.