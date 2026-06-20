Marruecos vence a Escocia por la mínima y está a un paso de los dieciseisavos

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Marruecos quedó este viernes a un paso de los dieciseisavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 al vencer 1-0 a Escocia, con un madrugador gol de Ismael Saibari.

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Con este trabajado resultado, los Leones del Atlas tomaron la cima del Grupo C, a expectativa de lo que pueda hacer el Brasil de Carlo Ancelotti frente a Haití.

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Saibari anotó el tanto de la victoria en el minuto 2 del partido disputado en el Estadio de Boston. El delantero de 25 años disparó a quemarropa, después de recibir un gran pase de Brahim Díaz al vacío, y dejó sin opción al guardameta Angus Gunn.

Marruecos suma cuatro puntos, seguida por Escocia con tres y Brasil con uno. Haití, por su parte, aún no ha inaugurado su cuenta.

Ismael Saibari, que juega para el PSV Eindhoven, anotó el único tanto del partido. (Foto: AFP)

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Los pentacampeones mundiales, que enfrentan hoy a Haití a partir de las 6:30 p. m., podrían escalar a la cima del grupo C si logran vencer a los caribeños por diferencia de dos goles o más.