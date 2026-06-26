Martínez, DT de Portugal ve a una Colombia "muy completa"

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El seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, dijo este viernes que el partido contra Colombia, con el liderato del Grupo K en juego, presenta un reto por la calidad de la selección sudamericana y porque el sábado en Miami los hinchas cafeteros serán mayoría.

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"El foco es respetar mucho a Colombia, que es un desafío diferente, un nivel táctico distinto a los partidos que tuvimos anteriormente", dijo el técnico español.

Con total superioridad, Portugal registró 17 remates a puerta frente a los uzbekos. De esos, 12 disparos fueron dentro del área penal. (Foto: AFP)

Colombia llega al encuentro como primera del grupo con seis puntos, tras cómodas victorias contra Uzbekistán (3-1) y RD Congo (1-0).

Portugal, por su parte, lo hace como segunda después del decepcionante empate inicial contra la selección africana (1-1) y la goleada frente a los uzbekos (5-0).

Los dirigidos por el español Roberto Martínez generaron 438 líneas de pase en total, ante Uzbekistán, rival al que vencieron 5-0. (Foto: AFP)

"Colombia es un equipo muy completo: tiene gran calidad entre líneas, jugadores como James, Quintero, Díaz o Puerta, que tienen una gran apreciación del espacio y del tiempo; pero, luego, es un equipo que no necesita el balón para hacerte daño", expresó Martínez sobre su rival.

"Tiene muy buena transición, llega muy rápido, tiene calidad de desborde y dos de los laterales más incisivos del torneo con Mojica y Muñoz", añadió.

Portugal completó en la segunda jornada, 577 pases de los 639 que sumó en total. (Foto: AFP)

Martínez señaló la importancia de saber gestionar la atmósfera en Miami, con una numerosa comunidad colombiana, donde Portugal se sentirá jugando "fuera de casa" por primera vez en la competición.

"También es un buen desafío para nosotros: poder ser nosotros mismos en ese ambiente y controlar las emociones", dijo.

Respecto a la necesidad de quedar primero o segundo del grupo, Martínez descartó cualquier cálculo contra Colombia.

Roberto Martínez no despejó las dudas sobre el 11 titular ante los colombianos. (Foto: AFP)

"En un torneo como el Mundial no hay camino correcto, no hay posición correcta. Lo que es importante es llegar al mejor nivel, y probablemente eso solo se consigue después de ganar el partido", opinó.

El seleccionador de Portugal, relajado y sonriente, se tomó con humor una interrupción de varios minutos cuando empezó a sonar música por los altavoces de la sala de prensa del Estadio de Miami.

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"Yo no voy a cantar", dijo, y bromeó con que Dua Lipa, la intérprete de una de las canciones que sonó, apoyaba a Portugal.

El líder del Grupo K jugará contra uno de los mejores terceros este viernes en Kansas. El segundo afrontará al segundo de la llave L.