El periodista de CNN, Fernando del Rincón, criticó las “tibias” respuestas de la diputada del Movimiento Semila en el Congreso, Ligia Hernández, al abordar el tema de la masacre de guatemaltecos en Tamaulipas, México.

EN CONTEXTO: Guatemala descarta demandar a México por masacre de Tamaulipas

Durante una entrevista en el programa Conclusiones de CNN, del Rincón hizo un repaso por los hallazgos revelados por las autoridades mexicanas, y al cuestionar a la diputada si pedirían al gobierno denunciar el hecho a las autoridades mexicanas como un crimen de Estado, Hernández repitió la misma información dicha por el entrevistador.

La respuesta de la diputada molestó a Del Rincón quien dijo que era una declaración “tibia”, a lo que Hernández argumentó que estaba exponiendo en partes los hallazgos realizados y las solicitudes de información al Ministerio de Relaciones Exteriores y la Consejo Nacional de Atención al Migrante (Conamigua).

“Diputada, con todo respeto, la dejé hablar para que me diga lo que ya todo conocemos. No me dijo nada nuevo, yo no tengo nada contra la diputada. Tengo un problema con la actitud del aparato del Estado, el Ejecutivo y Legislativo”, argumentó el periodista.

Y continuó: “Hay 14 guatemaltecos carbonizados. Estoy escuchando la información que ya tenemos ¿Qué se necesita para que un país se ponga los pantalones? Estoy escuchando una actitud tibia”, expresó molesto.

Fernando del a rincón crítica actitud de la diputada Ligia Hernández de Semilla con el tema de la masacre en Tamaulipas donde 14 guatemaltecos han sido identificados. pic.twitter.com/JwqMyOTSeS — Gustavo Méndez (@GuusToov) February 10, 2021

Hernández explicó que estaba comentando el resultado de la información que solicitó a las autoridades. “Lo sabemos primero desde los medios de comunicación”, añadió.

“Si, lo sabemos, pero ustedes como Legislativo pueden presionar al Gobierno indolente de Giammattei para que tome acciones contra el Estado mexicano”, finalizó del Rincón quien dijo no poder seguir con la entrevista.

Mira el video completo acá:

Masacre en México

Las autoridades mexicanas han identificado a 14 guatemaltecos entre los 19 cuerpos hallados calcinados en una zona fronteriza de México con Estados Unidos. Hasta el momento, han sido identificadas 16 víctimas de la masacre ocurrida el 22 de enero, dos de ellas mexicanas, apuntó el comunicado de la Fiscalía de Tamaulipas.

Sobre los tres cadáveres restantes, las autoridades mexicanas esperan "información complementaria de los perfiles genéticos" de sus probables familiares y "muestras de ADN para su confronta", concluyó la fiscalía.

Los 19 cuerpos calcinados (que serían en su mayoría de migrantes guatemaltecos) fueron hallados en un camino rural del municipio Camargo en el interior de un vehículo pick up que había recibido 113 impactos de bala y fue posteriormente quemado, según investigaciones de las autoridades.