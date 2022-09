¿Por qué Matan Peleg no estará con la Selección de Guatemala en la fecha FIFA?

Matan Peleg explicó la razón por la que no jugará con la Selección de Guatemala en las próximas fechas FIFA.

El defensa guatemalteco Matan Peleg no participará en los próximos partidos de la Selección de Guatemala ante Colombia y Honduras debido a que el club Hapoel Petah Tikva, de la Segunda División de Israel al que pertenece, no le dio permiso de atender la convocatoria.

"Es importante para mí decir algunas cosas. Antes que nada, gracias al entrenador del equipo que me contactó y me pidió que viniera, pero desafortunadamente el equipo en el que estoy jugando actualmente no me dio permiso para volar y representar a Guatemala. Equipo, la mejor de las suertes y seguro que nos vemos pronto. Los amo", escribió el defensa en una publicación.

Matan Peleg, de 28 años, nació en Guatemala, pero desde muy pequeño viajó a Israel, donde creció y se formó como futbolista. Hasta la fecha a disputado cinco partidos con la Selección Nacional: frente a San Cristóbal y Nieves (10-0), contra Curazao (0-0), frente a El Salvador (0-0), ante Guyana (4-0) y contra Guadalupe (1-1 / 9-10penales).