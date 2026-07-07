"No fue nuestro día": Pochettino lamenta la eliminación de Estados Unidos del Mundial

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El sueño de Estados Unidos en el Mundial llegó a su fin este lunes con una contundente derrota por 4-1 ante Bélgica en los octavos de final.

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El encuentro estuvo marcado por la polémica tras la anulación de una tarjeta roja a Folarin Balogun y selló la eliminación del conjunto de Mauricio Pochettino en la misma instancia que en el Mundial de 1994, la anterior ocasión en la que el país fue anfitrión.

Pese al duro golpe, el técnico argentino reunió a sus jugadores en el centro del campo tras el pitazo final como una muestra de unidad antes de comparecer ante los medios.

Lejos de buscar excusas, Pochettino reconoció que su equipo estuvo muy por debajo del nivel exhibido durante el resto del campeonato y felicitó al rival por su actuación.

Pochettino consolando a sus jugadores tras ser eliminados del Mundial. (Foto: AFP)

"No entramos nunca en el partido. Incluso cuando empatamos 1-1, nos marcaron en la siguiente jugada. Fue muy duro. Hay que felicitar a Bélgica, fueron mejores que nosotros. No es momento de buscar excusas; no mostramos lo que normalmente mostramos. Esa es la realidad", afirmó.

El seleccionador también llamó a sacar conclusiones de la derrota y consideró que el encuentro debe servir como parte del crecimiento del equipo.

"Tenemos que aprender. Es un proceso. Debemos analizar por qué no afrontamos este partido de la misma manera que el resto del Mundial. Quizá la explicación sea sencilla: simplemente no fue nuestro día", señaló.

Adams lamentó que el cuadro norteamericano no consiguió el boleto a cuartos. (Foto: AFP)

"Una oportunidad perdida"

Por su parte, el mediocampista Tyler Adams, uno de los referentes del equipo de las Barras y las Estrellas, calificó la eliminación como una oportunidad perdida para seguir impulsando el crecimiento del futbol en su país.

"El futbol puede ser cruel... pero hoy ganó el mejor equipo", reconoció. Además, lamentó los errores defensivos y admitió que "no aprovechamos una ocasión como la de hoy, y eso va a doler".

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Después de una campaña que había ilusionado a la afición estadounidense, la selección anfitriona volvió a quedarse a las puertas de los cuartos de final y repitió el desenlace que vivió hace 32 años, cuando organizó el Mundial de 1994.