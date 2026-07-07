Néstor Lorenzo destaca la fortaleza de Suiza antes del duelo de octavos

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La selección de Colombia afrontará este martes (2:00 p. m.) un exigente desafío frente a Suiza en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En la víspera del encuentro, el técnico Néstor Lorenzo advirtió que espera un duelo muy complicado, aunque dejó claro que su equipo saldrá a competir "con la mayor seriedad y entrega".

"Va a ser un partido muy duro contra un equipo bueno", afirmó el entrenador argentino durante la conferencia de prensa previa al choque que se disputará en el BC Place de Vancouver.

Lorenzo también se refirió al desgaste que ha supuesto para Colombia ser la única selección que ha disputado partidos en los tres países anfitriones. Aunque evitó convertirlo en una excusa, reconoció que los constantes desplazamientos han representado un reto para el plantel.

Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia , habló en conferencia de prensa ️ previa al duelo contra Suiza por los octavos de final del Mundial 2026 ⚽ y dejó importantes declaraciones sobre los viajes que ha tenido el equipo nacional y la baja definitiva de Jhon… pic.twitter.com/fq2fLdeaaW — Gol Caracol (@GolCaracol) July 7, 2026

"No es bueno viajar, por el huso horario, el clima y todo. Vamos de humedad y altura a sequedad y estamos un poco expuestos a esos cambios", explicó.

Sobre Suiza, el estratega destacó el orden y la solidez del conjunto europeo, además de la continuidad de su proyecto futbolístico. "Tiene mucha disciplina táctica, ataca y defiende bien y lleva muchos años trabajando con la misma idea", señaló.

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En cuanto a las novedades del plantel, confirmó la baja del delantero John Córdoba, quien sufrió un desgarro muscular y quedó descartado para lo que resta del Mundial. Aun así, dejó claro que Colombia afrontará el compromiso sin pensar en cuentas pendientes.

"Deuda, de ninguna manera. Todos los partidos los tomamos con la mayor seriedad y entrega", aseguró.

Finalmente, Lorenzo afirmó que su mayor deseo es que, más allá del resultado, la afición colombiana se sienta representada por la entrega del equipo. "Los jugadores se matan por darle una alegría a la gente", concluyó.