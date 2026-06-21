Mbappé destaca el valor de disputar 100 partidos con la selección de Francia

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Kylian Mbappé está a las puertas de alcanzar un nuevo hito con la selección francesa. El delantero del Real Madrid disputará este lunes su partido número 100 con los Bleus cuando enfrenten a Irak por la segunda jornada del grupo I de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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"Cien es una cifra histórica, será algo especial para mí, pero lo más importante es el objetivo. Tenemos que ganar para clasificarnos", afirmó el capitán francés en conferencia de prensa en Filadelfia.

El atacante llega en gran momento tras convertirse en el máximo goleador histórico de Francia durante el triunfo 3-1 sobre Senegal en el debut mundialista. Mbappé marcó un doblete para alcanzar los 58 goles con la selección y superar el registro de Olivier Giroud.

Mbappé.



“¿El mejor entre Kane, Haaland, Messi y yo?



Messi, está claro. Es el mejor junto a Cristiano”@elmundoes pic.twitter.com/L5pNNS30Ti — Abraham P. Romero (@AbrahamPRomero) June 21, 2026

Además, suma 14 anotaciones en Copas del Mundo, quedando a solo dos de los máximos artilleros históricos del torneo, el alemán Miroslav Klose y el argentino Lionel Messi.

"Siempre es un placer jugar con la selección. No hay nada más grande que representar a tu país", destacó el campeón del mundo en 2018.

⚠️ Kylian Mbappé sobre el ‘COOLING BREAK’ en el Mundial:



“No deberían preguntarles a los jugadores su opinión, porque nuestra opinión cambia mucho.



Si mi equipo está dominando, rompe el ritmo del partido. Si hace calor, estoy contento.



Todos se quejan cuando aparecen reglas… pic.twitter.com/KqCK6rLGDC — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 21, 2026

Consultado sobre la posibilidad de alcanzar el récord goleador en los Mundiales, "Kiki" respondió con humor.

"Sabía que Leo iba a marcar, siempre marca. Yo voy detrás. No estaré aquí con 40 años, me habrán echado antes", bromeó.