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Todas las grandes selecciones han pasado por su corte y, una a una, escucharon el martillazo de la condena. Todas menos una: Inglaterra, un coloso al que Lionel Messi enfrentará por primera vez este miércoles en las semifinales del Mundial 2026.

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Salvo por los Tres Leones, campeones mundiales en 1966, el astro argentino ha enfrentado y vencido a los seis equipos restantes que han conquistado la Copa del Mundo. En algunos casos, les ha demostrado su impiedad en más de una ocasión.

La Albiceleste acumula 18 remates de cabeza, 31 tiros de esquina y promedia 55% de posesión del balón. (Foto: AFP)

Pero el destino nunca lo había cruzado con los inventores del futbol, un combinado con el que la Albiceleste ha forjado una gran rivalidad, acentuada tras la Mano de Dios y el Gol del Siglo de Diego Maradona en el Mundial de 1986.

Hace cuarenta años el Pelusa eliminó 2-1 a los ingleses en cuartos de final del torneo en México con un par de dianas imborrables, una por ser anotada con el puño y la otra por ser una obra maestra del balompié.

"Jugué contra todos menos contra Inglaterra y es especial porque es una selección grande, una potencia y siempre es lindo jugar contra una selección así, más en una semifinal de un Mundial", dijo Messi tras la victoria 3-1 ante Suiza en los cuartos de final de Norteamérica 2026.

Los dirigidos por Lionel Scaloni han hecho 4,162 pases, con una precisión del 91%. (Foto: AFP)

El gran terror del Diez

Argentinos e ingleses no se enfrentan en la mayor cita del futbol desde la fase de grupos de Corea-Japón 2002, cuando los europeos vencieron 1-0 con un penal de David Beckham.

Para entonces Messi estaba próximo a cumplir 15 años y no había debutado con su país, ni siquiera con selecciones menores.

Considerado por muchos el mejor futbolista de la historia, el Diez se estrenó con el equipo absoluto de Argentina en 2005.

Desde entonces pasaron por su guillotina, en mayor o menor medida: Alemania, Brasil, Italia, Francia, Uruguay y España. Españoles y franceses jugarán la otra semifinal el martes en Dallas.

Argentina, previo a las semifinales, reporta 82 centro con una precisión del 34%. (Foto: AFP)

Los alemanes le propinaron las derrotas más dolorosas en las Copas del Mundo al eliminarlo en cuartos de 2006 (con Messi en el banco) y 2010, pero sobre todo venciéndolo en la final de Brasil 2014.

El goleador histórico de los mundiales, con 21 dianas, se vengó de los tetracampeones con victorias en partidos amistosos: 1-0 en 2010 y 3-1, con un tanto suyo, en 2012.

A España, monarca en Sudáfrica 2010, solo la ha encarado en juegos de fogueo con un triunfo por bando.

Triunfos simbólicos

Pero contra las demás selecciones el historial incluye victorias simbólicas: a Francia la derrotó en la inolvidable final de Catar 2022 para ganar la tercera estrella albiceleste y a Italia en la Finalissima 2022.

Argentina ha hecho 108 intentos de ruptura de líneas con un acierto del 60%. (Foto: AFP)

A su gran rival, Brasil, lo arrasó en el Maracaná durante la final de la Copa América 2021, el primer título de Messi con su selección, y una victoria 1-0 en noviembre de 2023, que acabó con la imbatibilidad histórica como local de la Canarinha en la eliminatoria sudamericana.

A su otro adversario regional, Uruguay, le gana el pulso en trece enfrentamientos (ocho victorias, tres empates y dos derrotas), pero la Celeste lo despachó en penales en cuartos de la Copa América 2011.

Frente a la Inglaterra de Harry Kane y Jude Bellingham, con la que medirá su pulso en Atlanta, Messi no solo se enfrentará a lo desconocido sino también, sobre el papel, al equipo nacional más potente que ha enfrentado en meses.

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Argentina llegó al sexto y último Mundial de su astro sin haber enfrentado europeos desde la final con Francia en 2022, salvo a la floja Islandia en el último amistoso antes del comienzo del torneo.

Se vio con sus pares sudamericanos en la clasificatoria y la Copa América de 2024, donde ganó a Colombia, y ante conjuntos de menor nivel en los amistosos, como Angola, Puerto Rico, Mauritania, Honduras y Zambia.

Pero en Norteamérica 2026 ya está en la ronda de los cuatro mejores, a pesar de avanzar con mucho sufrimiento y gran dependencia de su capitán de 39 años, goleador del certamen con ocho goles, junto al francés Kilian Mbappé.

La vigente campeona del Mundo suma 28 cambios de orientación intentados en United 2026, con un acierto del 93%. (Foto: AFP)

"Este grupo acostumbró a la gente a cosas que no son normales. No es fácil venir de ser campeón del mundo, de ganar todo lo que ganamos y otra vez seguir compitiendo y seguir estando a la altura", dijo Messi tras eliminar a los suizos.

*Con información de AFP.