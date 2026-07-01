Roberto Martínez destaca la preparación de Portugal antes del duelo con Croacia

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El seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, aseguró que el verdadero desafío para su equipo comienza este jueves frente a Croacia (5:00 p. m.), al considerar que la fase de grupos solo fue la preparación para la etapa decisiva del Mundial.

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"Mañana comenzamos el Mundial, el segundo Mundial", afirmó el técnico en la conferencia de prensa previa al duelo de dieciseisavos de final en Toronto. Martínez reconoció que su equipo dejó aspectos por corregir durante la primera fase, pero destacó que el objetivo de llegar con todo el plantel listo se cumplió.

"La etapa de grupos fue muy importante, fue una buena preparación. Hicimos cosas bien, otras no, pero ya están todos preparados", señaló. Además, resaltó que 21 futbolistas ya sumaron minutos en el torneo y explicó que Bernardo Silva fue reservado ante Colombia para evitar una suspensión por acumulación de tarjetas.

Bernardo Silva sería titular este jueves contra Croacia. (Foto: AFP)

Sobre el reto que representa el conjunto ajedrezado, el estratega descartó que exista alguna ventaja entre ambos equipos pese a los antecedentes favorables para Portugal.

"Croacia es un equipo que conocemos muy bien y ellos también nos conocen. Será un partido competitivo y queremos ganar para continuar el camino", indicó.

El español supervisó el entrenamiento previo al decisivo choque de los dieciseisavos. (Foto: AFP)

Martínez también destacó que el empate sin goles frente a Colombia dejó enseñanzas importantes de cara a la fase de eliminación directa.

"Necesitamos mucha intensidad defensiva y mucha resiliencia. Conocemos muy bien a Croacia, es un rival diferente a Colombia, y el equipo está muy bien preparado", indicó.