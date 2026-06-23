Pape Thiaw lamenta la derrota ante Noruega: “El futbol se decide por detalles”

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El seleccionador de Senegal, Pape Thiaw, reconoció la decepción que dejó la derrota 3-2 frente a Noruega, resultado que complicó seriamente las opciones de los Leones de la Teranga en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Tras el encuentro, el entrenador admitió que su equipo había preparado el partido con el objetivo de sumar los tres puntos, pero terminó pagando caro pequeños detalles que marcaron la diferencia a favor de los Vikingos.

"Duele porque habíamos preparado este partido para conseguir la victoria. Ahora lo hemos perdido y hay que felicitar a Noruega. Nos faltó muy poco; el futbol se decide por detalles y tenemos que aprender de ello", comentó.

️ Pape Thiaw :



« Il faut féliciter la Norvège ! Ce n’est pas fini, il reste une dernière journée. » pic.twitter.com/4vtChoBKDw — Actu Foot Afrique (@ActuFootAfrique) June 23, 2026

El técnico también destacó la efectividad de su rival encabezado por Erling Haaland, que logró su segundo triunfo consecutivo en el torneo y quedó bien encaminado hacia la clasificación. Pese al revés, insistió en que su equipo debe pasar página rápidamente y concentrarse en el último compromiso de la fase de grupos contra Irak.

"Nos habíamos preparado para obtener un resultado positivo, incluso para llevarnos los tres puntos. Ahora queda un encuentro y debemos prepararnos de la mejor manera", añadió.

Pape Thiaw:



“The players know it's not over yet. Everything can come down to the final matchday. It's a defeat, we must accept it and move forward. We know there is one match left, we must give it our absolute all and hope.”#WorldCupwithMicky#Senegal pic.twitter.com/tVCRl5Rt4S — Micky Jnr (@MickyJnr__) June 23, 2026

Con dos derrotas en igual número de presentaciones, Senegal quedó contra las cuerdas en el grupo I y está obligado a vencer al conjunto asiático en la última jornada para mantener opciones matemáticas de avanzar a los dieciseisavos de final.

Además de conseguir la victoria, los africanos dependerán de otros resultados para seguir con vida en la competición como mejores terceros.