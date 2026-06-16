Mbappé tras su doblete con Francia ante Senegal: “No juego para callar bocas”

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Kylian Mbappé evitó hablar de revancha luego de convertirse en la gran figura de la victoria 3-1 de Francia sobre Senegal en el debut de los Bleus en United 2026.

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El delantero del Real Madrid marcó un doblete y, tras el encuentro, rechazó que su actuación fuera una respuesta a quienes lo han cuestionado. "No hay ninguna cuenta pendiente", afirmó el capitán francés.

Con su habitual tono relajado, "Kiki" añadió que no juega para responder a las críticas. "Si empezara a jugar solo para callar bocas, creo que tendría que jugar hasta los 80 años", bromeó en declaraciones a la televisión francesa.

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Además de encaminar el triunfo francés, el atacante alcanzó nuevas marcas históricas con su selección. Llegó a 58 goles para superar los 57 de Olivier Giroud y convertirse en el máximo goleador de Francia.

También alcanzó los 14 tantos en Copas del Mundo, dejando atrás los 13 de Just Fontaine y quedando a solo dos del récord absoluto del alemán Miroslav Klose.

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Pese al resultado positivo, Mbappé consideró que Francia aún tiene margen de mejora. "No creo que estemos todavía a pleno rendimiento, pero es importante empezar bien", señaló.

El atacante también destacó la importancia de sumar tres puntos en el estreno, especialmente después de los resultados inesperados de algunas selecciones favoritas. "Hemos visto que empezar ganando es complicado", comentó en referencia a los tropiezos sufridos por equipos como España y Brasil.