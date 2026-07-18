¡Histórico! Mbappé supera a Messi como máximo goleador en Mundiales

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El delantero francés Kylian Mbappé superó este sábado al argentino Lionel Messi como máximo goleador de la historia de los Mundiales con 22 goles, tras anotar ante Inglaterra en el partido por el tercer puesto en Miami.

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La estrella francesa, que marcó dos tantos en la segunda parte contra los ingleses, lidera además la pelea por la Bota de Oro del Mundial 2026 con 10 goles en esta edición, por delante de los ocho del astro argentino, que lleva 21 en sus seis copas del mundo disputadas.

FRA 3-4 ENG (67') - Mbappé (22 goles en 22 partidos) supera a Messi como máximo goleador en TODA la historia de la Copa del Mundo. — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) July 18, 2026

Al inicio del segundo tiempo, Mbappé batió al portero inglés, Dean Henderson, con un disparo raso con la zurda tras recibir un gran pase en profundidad de Michael Olise. Y repitió 18 minutos después tras otra asistencia del mediapunta francés y poner el 4-3 provisional a favor de los ingleses.

El jugador del Real Madrid cuenta con una cifra increíble de 22 goles en 22 partidos disputados en la Copa del Mundo.

A pesar de sus anotaciones, Francia terminó cayendo por 4-6 ante Inglaterra, en un partido que tuvo un segundo tiempo lleno de emociones y buen futbol.

*Con información de AFP