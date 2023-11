Medallista que rechazó homenaje por falta de apoyo se pronunció

-

El peruano Eriberto Gutiérrez, quien ganó la medalla de bronce Kayak Cross K1 en el deporte de canotaje, en los Juegos Panamericanos 2023, rompió el silencio tras rechazar una condecoración del alcalde de su localidad.



El deportista reveló al Canal N de Perú por qué rechazó la condecoración del jefe edil de Abancay, Raúl Peña.

"Fue en un principio por la indignación, ya que me sentía abandonado. No contaba con patrocinadores y no cuento, solo el gimnasio donde entreno, ellos me apoyan con las instalaciones; una marca de ropa y la Policía Nacional, que en un determinado momento del año pasado me apoyó, cuando no iba a llegar a los eventos internacionales", expresó el peruano en una entrevista.

Gutiérrez contó cómo fue que el alcalde de la ciudad de Abancay le negó algún tipo de ayuda para su viaje y preparación: "Cursé muchos documentos en distintos meses y nunca obtuve respuesta, muchas veces lo busqué personalmente con un amigo y en ese momento él me dijo que sí, que me iba a apoyar y al final me dio el número de una persona que es cercana a él y nunca respondió, tal vez se rodea con personas que no le apoyan mucho".

"He presentado muchos documentos. Tengo los documentos, los cargos. Una vez, se puede decir que fui a cazar al señor alcalde en la plaza donde estamos, le comenté sobre mi disciplina deportiva y me dijo que sí, que me iba a apoyar y que ya le habían cursado el documento de desarrollo social, pero nunca me daban respuesta y, en ese momento, se metió su secretaria y me dijo que sí lo habían cursado y el señor alcalde se fue y me quedé solo", añadió el deportista que hasta el momento no ha recibido comentarios del alcalde Raúl Peña de la Municipalidad Provincial de Abancay tras su rechazo.

"No se comunicaron conmigo y trato de voltear la página, mirar al futuro, buscar patrocinadores, que es lo que más me interesa para continuar la disciplina deportiva. En todo caso, si no se da, tendré que dejar la disciplina deportiva, porque esto requiere de mucho dinero. El equipamiento de canotaje es muy caro, es inalcanzable para mí, es imposible en otras palabras y buscar patrocinadores es lo que me queda", cerró.

El día que le rindieron homenaje, el joven dijo:

"Qué irónico recibir un reconocimiento cuando el esfuerzo fue solo mío. Señor alcalde, en su momento, me negó el apoyo", señaló antes de abandonar el escenario entre lágrimas, aplaudido por la mayoría de los presentes en el acto.

MIRA EL VIDEO: