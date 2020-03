Médicos exigen hacer más pruebas para contener el Covid-19

Médicos especialistas en enfermedades infecciosas, epidemias y afecciones respiratorias urgen al gobierno a realizar más pruebas para detectar casos activos de Covid-19 y contener la expansión de la nueva neumonía.

"No estamos haciendo suficientes pruebas", indicó el doctor Edwin Asturias, profesor de enfermedades infecciosas y epidemiología en la Universidad de Colorado, al señalar que Guatemala debe expandir, lo más posible y sin demora, su plan de pruebas de Covid-19.

El médico explicó que la sociedad pone de su parte al mantener la cuarentena, pero esa estrategia debe ser acompañada de una "investigación muy activa de los casos". Indicó que en Singapur, uno de los países que mejor ha logrado contener la pandemia, la clave fue el trabajo rápido y minucioso del equipo epidemiológico que realizó pruebas masivas con el propósito de detectar casos activos, aislarlos y rastrear a todos sus contactos.

El doctor Juan Manuel Luna, neumólogo del Hospital Roosevelt con 30 años de experiencia en salud pública, indicó que Guatemala tiene la fortuna de enfrentar la pandemia de Covid-19 cuando ya son obvios los resultados de los países que siguieron estrategias eficaces o erradas.

"Donde las cosas salieron mal, en Italia, en España, ¿qué pasó? No se guardaron, no se confinaron y no hicieron pruebas masivas", lamentó el doctor Luna. "Aquí todavía tenemos oportunidad de contener el brote, pero para eso hay que hacer muchas más pruebas".

"Lo que tenemos que hacer es: muchas pruebas, muchas pruebas y muchas pruebas", enfatizó el doctor Eduardo Arathoon, el infectólogo conocido en el país por combatir la pandemia del SIDA, en un foro virtual que desarrolló la Facultad la Medicina de la Universidad Francisco Marroquín.

"En Guatemala sabemos que llevamos 491 pruebas hechas", indicó, al citar la última cifra mencionada por el presidente Alejandro Giammattei. "En Corea del Sur, han hecho un cuarto de millón", reiteró.

En un inicio el Ejecutivo autorizó nada más al Laboratorio Nacional a manejar las pruebas de Covid-19, ya que para hacerlo se requiere no solo tecnología avanzada, sino estrictos protocolos sanitarios. El Congreso extendió ya esa autorización al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y la Universidad de San Carlos.

Los médicos entrevistados consideran que ante la magnitud de la pandemia del nuevo coronavirus, ello resultará insuficiente. El doctor Asturias dijo que tanto la Universidad del Valle, como la Mariano Gálvez, cuentan con laboratorios moleculares en capacidad de llevar a cabo la tarea. "Aquí una sola institución no se va a dar abasto, hay que descentralizar las pruebas", recalcó.

Por su parte, el doctor Luna señaló que Guatemala debería estar en la capacidad de realizar, por lo menos, 100 mil pruebas. "El Congreso ya asignó fondos para ello, hay que hacerlo ¡ya!", declaró.