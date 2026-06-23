"Es el mejor": Solbakken elogia el histórico doblete de Haaland con Noruega

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El regreso de Noruega a las Copas del Mundo tras 28 años de ausencia ya es histórico y su técnico elogió a la figura Erling Haaland, tras el pase a 16avos de la Copa Mundial FIFA 2026.

Con el boleto asegurado a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tras vencer 3-2 a Senegal, el seleccionador Stale Solbakken se rindió ante el impacto de Erling Haaland, autor de un doblete decisivo en el Grupo I.

"Es el mejor. No juega para Francia ni para Argentina, juega para Noruega, y ya suma cuatro goles en dos partidos", sentenció un orgulloso Solbakken en rueda de prensa. El estratega, entre risas, destacó la voracidad de su delantero: "Hoy sí falló una ocasión clarísima. Podría haber marcado aún más". El "Androide" iguala con cuatro dianas a Kylian Mbappé en la tabla de goleo.

Kampen er slutt. Det ble en ny norsk jubelkveld i VM når Senegal ble slått 3-2 i New Jersey! Marcus Holmgren Pedersen sørget for 1-0-ledelse til pause før Erling Braut Haaland scoret to mål i andreomgang. pic.twitter.com/WvBnlghhdw — Fotballandslaget (@nff_landslag) June 23, 2026

El timonel admitió que el tramo final, ante el empuje africano, fue una auténtica "pesadilla" por el desgaste físico: "Lo importante es que ya estamos clasificados. Tendremos que poner otro equipo en el campo porque tenemos muy poco tiempo de recuperación". La escuadra escandinava cerrará la fase grupal ante Francia el viernes en Boston buscando el liderato.

¿Cuándo y a qué hora vuelve a jugar Noruega en el Mundial 2026?

Finalmente, Solbakken minimizó con humor su festejo viral en las gradas: "No sabía dónde estaban ubicados, así que tuve que encontrar la manera de subir a las tribunas".