Los memes que calientan el partido entre México e Inglaterra del Mundial 2026

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Los memes del partido entre México e Inglaterra que se celebrará por el Mundial FIFA 2026 están dando de qué hablar por la imaginación ya que los usuarios de redes están enfrentando a las estrellas más icónicas de cada país.

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A través de las redes sociales se comparó a artistas como Paquita la del Barrio contra Adele, Flans contra las Spice Girls, Eugenio Derbez contra Mr. Bean, el agente 007 con el agente 777 e incluso la reina Isabel con Chavelo, no podía faltar Oasis contra los Temerarios.

El encuentro entre México e Inglaterra corresponde a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, algunos analistas consideran a México como una amenaza real.

Los mexicanos se han tomado con humor este momento y esperan con ansias ver brillar de nuevo a su selección, mientras los hinchas Ingleses afirman que no es un equipo al que tenerle miedo.

Mientras esto ocurre el gobierno del Reino Unido también emitió una alerta de viaje, recomendando a sus ciudadanos extremar precauciones.

¿Cuándo es el partido entre México e Inglaterra en el mundial?

El partido de octavos de final entre México e Inglaterra se jugará el domingo 5 de julio de 2026 . El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca) a las 18:00 horas (hora de Guatemala).

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