El mensaje de Aislinn Derbez tras su visita a Guatemala

Aislinn y Vadhir Derbez llegaron a Guatemala, en donde emprendieron un largo y extremo recorrido por diferentes sitios turísticos.

EN CONTEXTO: La estrategia del Inguat a través de la visita de los Derbez a Guatemala

Los hermanos Derbez, Aislinn y Vadhir, emprendieron una larga aventura en Guatemala desde el primer día que llegaron al país.

Los artistas dieron a conocer en su cuenta de Instagram sus experiencias en las diferentes actividades extremas que realizaron durante su estadía en el país.

La visita de los Derbez y sus compañeros de viajes, actores e influencers fue de tres días, y el pasado 24 de junio se despidieron de Guatemala.

"Gracias por todo Guatemala!", publicó Aislinn.

(Foto: captura de pantalla)

El emotivo mensaje de Aislinn

Mientras que la tarde de el viernes 25 de junio, la hija mayor de Eugenio Derbez utilizó su red social de Instagram para compartir una serie de fotografías de con los paisajes de Guatemala, mismas que iban acompañadas de un emotivo mensaje, en el cual se expresa fascinada de las experiencias que tuvo tras los diferentes destinos que visitó.

"Hicimos un viaje exprés a Guatemala y fue una de las mejores experiencias.

Últimamente mis amigos me han enseñado que no necesitas muchos días libres para hacer un pequeño viaje o algo que siempre has querido hacer.

Gracias al super #dreamteam : @momimfine @vadhird y @alosian por hacer estupideces todo el día @summerferguson @felix.verhous

Gracias @visitguatemala_ por su atención y organización", se lee en la publicación.

(Foto: captura de pantalla)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por (@aislinnderbez)

Las instantáneas obtuvieron más de 800 mil me gustas y miles de comentarios, en donde otros famosos mexicanos se manifestaron con las impresionantes imágenes, mientras que otros respondieron que quisieran estar en Guatemala.

(Foto: captura de pantalla)

La estrategia del Inguat

De acuerdo con el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) los hermanos Derbez llegaron al país y visitaron diferentes destinos turísticos como parte de una estrategia e iniciativa para promover y posicionar el turismo del país.

Con la visita de las celebridades el Inguat espera que más personas visiten los lugares turísticos del país, tanto guatemaltecos como extranjeros.

Este fue el recorrido de los Derbez:

La Antigua Guatemala. Volcán de Acatenango. Lago de Atitlán. Tikal. Ciudad de Guatemala.

Los otros actores que, junto a Aislinn y Vadhir, recorren el país son: Alosian Vivancos, Félix Verhous, Jonathan Kubben y la modelo Summy. Todos se hospedaron en un hotel de Antigua Guatemala.

(Foto: captura de pantalla)

Aventuras de los Derbez

En varios videos se observa cómo los Derbez e influencers vivieron la aventura de escalar el tercer volcán más alto del país.

Los famosos no dejaron de compartir historias de la actividad volcánica que se presentó cuando ellos estaban arriba, además, no dejaron de hacer bromas.

Mientras que el fotógrafo y amigo que los acompaña sufrió un pequeño accidente, pues se resbaló y tuvo una herida en uno de sus brazos, la cual fue atendida en el lugar por los guías.