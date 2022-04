El mensaje de la mejor amiga de Debanhi después de su entierro

La mejor amiga de Debanhi compartió un sentido mensaje después de su entierro.

Después del sepelio de la joven de 18 años, Debanhi Escobar, encontrada sin vida en una cisterna, su mejor amiga compartió en su cuenta de Instagram un emotivo mensaje acompañado de un collage de fotografías de ambas desde que eran niñas.

En el mensaje menciona que le arrebataron a su mejor amiga, quien le había enseñado el verdadero significado de la amistad, además dijo que fueron amigas por más de 10 años.

“Tengo el corazón roto, la vida es muy injusta, me arrebataron a mi mejor amiga, simplemente puedo decir que me enseñaste el verdadero significado de la amistad, siempre te voy a recordar con tu inmensa alegría que transmitías, Dios me permitió ser tu amiga por más de diez años, teníamos tantos planes juntas, pero ahora solo me quedo con todos los bellos momentos que logré pasar junto a ti, no encuentro las palabras necesarias para transmitir todo lo que siento en estos momentos. Debanhi te amo y te amaré toda mi vida, hoy descansas en el cielo y te conviertes en un angelito que siempre estará conmigo, vuela alto mi niña, en algún momento nos encontramos otra vez en el reino de los cielos” (sic), se lee en el mensaje.

Además del mensaje a Debanhi, su amiga compartió en una historia de Instagram el anuncio que le harán un homenaje en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

“Lunes 25 de abril 2022, a partir de las 10:10 am, enfrente de la lechuza. Homenaje a nuestra compañera Debanhi Escobar, podrán vestir de morado o blanco, llevar globos, flores, fotos de ella. Todo FACDYC está cordialmente invitado a darle la última despedida a nuestra compañera, facultades vecinas, amigos, conocidos de Debanhi también podrán acompañarnos en este homenaje”, se lee en el mensaje.

Hay que recordar que Debanhi estudiaba Derecho en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), que es quien prepara su homenaje.