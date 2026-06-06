Portugal vence a Chile en amistoso y mantiene el buen paso de cara al Mundial

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Portugal superó 2-1 a Chile en su penúltimo amistoso de preparación para el Mundial. Aunque Cristiano Ronaldo solo disputó el primer tiempo, dejó buenas sensaciones al generar peligro constante en el ataque luso.

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El "Bicho" llegó a marcar, pero su anotación fue invalidada por fuera de juego. Además, estuvo cerca de abrir el marcador en una acción que fue neutralizada por el guardameta Lawrence Vigouroux.

El encuentro también dejó momentos de tensión. Rafael Leao e Iván Román fueron expulsados antes del descanso tras un altercado entre jugadores de ambas selecciones.

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La acción podría acarrear consecuencias para el atacante del Milan, ya que la FIFA podría revisar el incidente antes del debut mundialista de los lusos.

Tras el descanso llegaron los goles. Gonçalo Guedes rompió el cero al minuto 58 y Bruno Fernandes amplió la ventaja al 75 con un potente remate desde fuera del área. Chile descontó en el tiempo añadido por medio de Luis Cepeda (90+2), solo para maquillar el resultado.

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Antes de viajar a Norteamérica, el conjunto dirigido por Roberto Martínez disputará un último amistoso este miércoles frente a Nigeria en Leiria. Posteriormente, iniciará su participación en el Mundial dentro del Grupo K, donde enfrentará a Colombia, Uzbekistán y la República Democrática del Congo.

Chile, por su parte, continúa su preparación pese a haber quedado fuera de la Copa del Mundo por tercera edición consecutiva.