Messi dicta el ritmo en el Mundial de los goleadores

-

Concluida la fase de grupos, Lionel Messi acapara los focos de un Mundial en el que Kylian Mbappé y otros temibles goleadores tratan de seguirle el paso al genio argentino, mientras se aguarda la mejor versión de Lamine Yamal.

OTRAS NOTICIAS: Scaloni asegura que Argentina llega en gran momento a los dieciseisavos

La carrera por la Bota de Oro será una de las grandes atracciones de las eliminatorias pero antes, estos han sido los protagonistas de la ronda inicial.

Messi y Mbappé aterrizaron en Estados Unidos con el récord histórico de goles al alcance y no perdieron tiempo.

El astro argentino, con 39 años cumplidos esta semana, ha sido el protagonista absoluto de la primera fase con seis goles en tres partidos.

Mbappé está detrás del récord de la "Pulga". (Foto: AFP)

Con esa estratosférica racha, el capitán albiceleste dejó atrás el récord histórico de 16 goles del alemán Miroslav Klose y lo extendió por ahora a 19 dianas.

El francés Mbappé también atrapó a Klose con los cuatro goles que marcó en la primera ronda, los mismos que su compatriota Ousmane Dembélé, actual dueño del Balón de Oro, el noruego Erling Haaland y el brasileño Vinicius Júnior.

Para poner estas producciones en contexto, en Catar 2022 Mbappé ganó la Bota de Oro con un total de ocho goles mientras Messi alzó el trofeo Mundial a pesar de anotar siete dianas.