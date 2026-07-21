Messi regresa a Argentina tras caer en la final de la Copa del Mundo

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El capitán de la Albiceleste, Lionel Messi, llegó a Argentina este martes para descansar con su familia en Rosario, su ciudad natal, luego de haber perdido frente a España la final de la Copa del Mundo, confirmaron fuentes provinciales a la AFP.

El ídolo argentino del futbol arribó en un vuelo privado junto a su esposa Antonella y sus tres hijos, informó una fuente del gobierno de la provincia de Santa Fe que pidió anonimato.

El medio deportivo ESPN publicó un video donde se puede ver a Messi en una camioneta gris, entrando al barrio cerrado en la ciudad periférica de Funes, donde tiene su casa y habitualmente se aloja cuando viaja a Rosario.

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Parte del seleccionado arribó junto al entrenador Lionel Scaloni y el equipo técnico el lunes de noche a Buenos Aires, donde fueron recibidos por miles de aficionados con cantos, lágrimas y banderas albicelestes. El resto viajó directamente a otras ciudades para integrarse a sus respectivos clubes.

Messi cedió la corona que había conquistado en Catar 2022 el último día del Mundial, luego de la que para muchos fue la mejor actuación individual en la historia de la competición.

Con 39 años, firmó ocho goles y cuatro asistencias, pero sobre todo logró levantar a un equipo que parecía batido en cada una de las cuatro eliminatorias previas a la final contra España, donde finalmente cayeron.

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La llegada de Messi a Argentina coincide con problemas de salud de su padre, Jorge, su representante y principal apoyo.

Tras rumores sobre su condición, la familia informó en junio, poco después de iniciado el torneo, que Jorge Messi se encontraba bajo seguimiento médico, sin más detalles.

*Con información de AFP