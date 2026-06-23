Messi, Mbappé y Haaland luchan por la Bota de Oro del Mundial

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Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland han sido los grandes protagonistas del Mundial 2026 tras disputarse las dos primeras jornadas de la fase de grupos. A falta de una fecha para definir a los clasificados a los dieciseisavos de final, las estadísticas de SofaScore, respaldadas por datos de Opta, reflejan el impacto que han tenido las tres estrellas en el torneo.

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El argentino Lionel Messi lidera los registros individuales con una sobresaliente calificación de 9.60, la más alta entre los tres futbolistas. En dos partidos disputados, el capitán albiceleste suma cinco goles, un promedio de anotación cada 34 minutos, además de cuatro pases clave y 13 remates totales. Su efectividad frente al arco alcanza el 62 % y ha ganado el 52 % de sus duelos.

Por su parte, el francés Kylian Mbappé mantiene su protagonismo con cuatro anotaciones en dos encuentros y una valoración de 8.65. El delantero registra 12 disparos, dos pases clave y necesita un promedio de tres remates para marcar. Su porcentaje de precisión es del 58 %.

Los datos de los goleadores en el Mundial 2026. (Foto: Sofascore)

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Mientras tanto, el noruego Erling Haaland también acumula cuatro goles y una calificación de 8.25. Destaca por contar con la mejor puntería de los tres atacantes, con un 70 %, además de registrar tres pases clave y ganar el 55 % de sus duelos individuales.

Con una jornada aún por disputarse, Messi, Mbappé y Haaland continúan marcando el ritmo de la Copa del Mundo y se perfilan como algunos de los principales candidatos a pelear por el trofeo de goleador del torneo.