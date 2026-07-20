Kevin Keegan muere a los 75 años: adiós al doble Balón de Oro y exentrenador inglés

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El exfutbolista y exentrenador inglés Kevin Keegan, doble ganador del Balón de Oro (1978 y 1979), falleció este lunes a los 75 años a causa de un cáncer, informó su familia mediante un comunicado.

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Keegan había sido diagnosticado con un cáncer en fase cuatro y en enero se sometió a un tratamiento. "Con una inmensa tristeza anunciamos que Kevin Keegan ha fallecido a los 75 años", expresó su familia.

La leyenda del Liverpool y del Newcastle, Kevin Keegan, ha fallecido a la edad de 75 años tras una dura lucha contra el cancer. Fue también entrenador del Newcastle, de la Selección Inglesa y del Manchester City. Q.E.P.D. pic.twitter.com/AQYSb7MRpt — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) July 20, 2026

Leyenda del Liverpool

Nacido en Armthorpe, Yorkshire, en 1951, e hijo de un minero, Keegan fue uno de los mejores delanteros de su generación. Conocido como "Super Ratón", conquistó la Copa de Europa con el Liverpool en 1977 y ganó tres títulos de la liga inglesa. Además, disputó 63 partidos con la selección de Inglaterra entre 1972 y 1982.

Tras conocerse la noticia, el conjunto red destacó que "su espíritu indomable y su notable contribución estarán para siempre grabados en nuestra historia". Este mismo mes, el club lo había situado en el puesto 14 de los 100 mejores futbolistas de su historia.

We are deeply saddened by the passing of the legendary Kevin Keegan and mourn his loss. His indomitable spirit and remarkable contribution will be forever etched in our history and his legacy will live on.



Rest in peace, Kevin. 1951-2026 — Liverpool FC (@LFC) July 20, 2026

Brilló en Alemania

Después de despedirse del Liverpool, Keegan fichó por el Hamburgo, donde alcanzó el punto más alto de su carrera individual al conquistar los Balones de Oro de 1978 y 1979. También lideró al club hacia un histórico título de la Bundesliga, que puso fin a una sequía de 19 años.

El Hamburgo lo despidió con un mensaje en el que lo calificó como "un icono del fútbol inglés". En 1980 estuvo cerca de ganar otra Copa de Europa, pero su equipo cayó en la final frente al Nottingham Forest.

We are incredibly saddened by the news that Kevin Keegan OBE has passed away.



Kevin earned 63 international caps and scored 21 goals between 1972 and 1982, before managing the #ThreeLions from 1999 to 2000.



Our thoughts and condolences are with Kevin's family, friends and… pic.twitter.com/0KnE01CHN0 — England (@England) July 20, 2026

Éxito como entrenador

Tras retirarse como jugador en Newcastle, inició una exitosa carrera en los banquillos. Ascendió al Newcastle a la Premier League en 1993 y llevó al club al subcampeonato inglés en 1996, consolidándolo como uno de los equipos más competitivos del país.

También dirigió al Fulham, a la selección de Inglaterra entre 1999 y 2000 y al Manchester City, antes de cerrar su etapa como entrenador con un breve regreso al Newcastle en 2008.

El Newcastle recordó a Keegan como "una de las figuras más icónicas, influyentes y profundamente queridas" de su historia, mientras que el príncipe Guillermo, presidente honorífico de la Federación Inglesa de Futbol de Inglaterra (FA), lo describió como "un futbolista y entrenador verdaderamente extraordinario, que inspiró a generaciones con su talento, su pasión y su amor por el juego".

*Con información de AFP