Sancionan a Messi con dos partidos por manotazo en la Supercopa

El Comité de Competición sancionó con dos partidos a Lionel Messi por su expulsión en la Supercopa de España ante al Athletic de Bilbao por el manotazo que el argentino dio a Asier Villalibre.

Messi no estará en los partidos por la Copa del Rey ante el Cornellá, que se disputará este jueves 21 de enero, y el de La Liga ante el Elche, que se jugará el domingo 24. Ambos juegos fuera de casa.

Messi volverá entonces para el juego programado por La Liga para el domingo 31 de enero ante el Athletic de Bilbao a las 14:00 horas.

"Violencia de juego"

El Comité de Competición tomó en cuenta el acta arbitral de Jesús Gil Manzano quien explica que la jugada no fue tomada en cuenta como agresión sino como violencia de juego.

“En el minuto 120 el jugador Messi Cuccittini, Lionel Andrés fue expulsado por el siguiente motivo: Golpear a un contrario con el brazo haciendo uso de la fuerza excesiva estando el balón en juego pero no a distancia de ser jugado”, sentenció Gil Manzano en el acta.

Con esta expulsión ,Messi sufrió la primera roja en 754 partidos oficiales.