El otro video de la expulsión de Messi que genera polémica

El capitán del Barcelona, Lionel Messi, fue expulsado este domingo por primera vez con la camiseta azulgrana en la final de la Supercopa de España que el equipo catalán perdió 3-2 en la prórroga contra el Athletic de Bilbao.

Messi fue expulsado en el último minuto de la prórroga al ver la roja directa por dar un manotazo a Villalibre (119), probablemente llevado por la frustración.

Se trata de la primera ocasión en que Messi es expulsado con el Barcelona, tras 753 partidos, aunque ya había visto la roja en una ocasión cuando jugaba con el filial azulgrana en 2005 en un partido de segunda división B, equivalente a la tercera categoría del fútbol español.

ASÍ TE LO CONTAMOS:

La otra cara de la expulsión

En videos de la transmisión del partido, se observa una agresión directa de Messi sobre Villalibre, sin embargo, otro video muestra que el argentino intenta quitárselo de enfrente ante una posible obstrucción.

Sin embargo, el VAR intervino y el árbitro, Jesús Gil Manzano decidió mostrarle la tarjeta roja directa al capitán del Barcelona.

this is a Red card but the assault on De jong got no card

pic.twitter.com/ZNTkWN5qLW — Messi Worldwide (@Messi_Worldwide) January 17, 2021

Leo red Card



pic.twitter.com/iobGcNUIDj — Messi Worldwide (@Messi_Worldwide) January 17, 2021

Además, la polémica se avivó en los aficionados del Barcelona, luego de observar varios videos donde los del Athletic de Bilbao cometen varias faltas y el árbitro no sanciona.

Una de ellas fue la acción entre de Jong y Dani García, quienes buscan el balón aéreo, sin embargo, el defensa del Athletic choca contra el mediocampista del Barcelona. El árbitro reanudó la acción con un pique a tierra.

They got no card for this ..



pic.twitter.com/9uJZ3nDazY — Messi Worldwide (@Messi_Worldwide) January 17, 2021