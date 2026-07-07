Problemas de salud afectan a Noruega antes de los cuartos de final del Mundial

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Antes de enfrentar a Inglaterra por los cuartos de final del Mundial, Noruega encendió las alarmas luego de que su entrenador, Stale Solbakken, revelara que varios integrantes del plantel han presentado problemas de salud en los últimos días.

Tras la victoria 2-1 sobre Brasil, impulsada por un doblete de Erling Haaland, el seleccionador admitió que algunos futbolistas no se encuentran en plenitud física, aunque aseguró que la situación ha comenzado a mejorar.

"Hemos tenido algunos jugadores que no se han sentido bien, pero las cosas están mejorando. No es lo ideal durante un torneo, pero estamos manejando la situación", declaró Solbakken.

PREOCUPACIÓN EN LA CONCENTRACIÓN NORUEGA



Solbakken reveló: varios jugadores han comenzado a sentirse débiles y presentan tos a pocos días del duelo ante Inglaterra de cuartos de final. pic.twitter.com/y9pgSapWSp — José Ramón Fernández (@joserra_espn) July 7, 2026

De acuerdo con el diario noruego Dagbladet, el delantero Jorgen Strand Larsen y el defensor Marcus Holmgren Pedersen son los casos más preocupantes. El primero sufrió fiebre, mientras que el segundo se perdió el duelo ante Brasil por un cuadro similar.

Pedersen es uno de los jugadores que busca estar disponible para los cuartos de final. (Foto: AFP)

El técnico de los Vikingos explicó que, además de la fiebre de Strand Larsen, varios miembros de la delegación han presentado tos y ronquera, algo que atribuyó al desgaste del torneo, los constantes viajes, los vuelos y los cambios de ambiente.

Haaland encabeza la expedición noruega rumbo a Miami para el duelo de cuartos. (Foto: AFP)

Incluso reveló que uno de sus asistentes, Kent Bergersen, también presentó síntomas.

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Pese a ello, Solbakken confía en recuperar a Pedersen para el compromiso del sábado y destacó la respuesta de Julian Ryerson durante su ausencia.