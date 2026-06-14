Profesional mexicano acusado de discriminación en Mundial se pronuncia (video)

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El profesional mexicano se disculpa públicamente con la influencer coreana tras burlarse de sus rasgos físicos.

Ulises Fernando Bernal Miramontes salió a hablar por medio de redes sociales, tras viralizarse el "acto discriminatorio" que realizó durante la inauguración del Mundial en México el pasado 11 de junio.

El ingeniero fue identificado por cientos de usuarios luego que una joven coreana llamada Yoon Su-jin, mejor conocida como "Ino Cat", quien es influencer y posee más de 6 millones de seguidores en redes sociales, subiera un video donde expuso la actitud del mexicano.

#Viral ‍♀️ Luego de la polémica generada por un video en el que fue captado realizando gestos racistas contra una aficionada de Corea del Sur, Ulises Fernando Bernal Miramontes difundió un mensaje público para ofrecer disculpas por su comportamiento.



A través de un video, Bernal… pic.twitter.com/tTTeZ3cqA2 — QR Ahora - Quintana Roo Ahora (@QRAhora) June 14, 2026

"De corazón, estoy muy arrepentido", dijo Bernal tras confirmar que presentó su renuncia al Colegio de Ingenieros Topógrafos Geomáticos de Jalisco, en donde era presidente de la institución con fuerte incidencia académica e internacional.

Además, afirmó que busca una disculpa personal con la influencer, quien habría llegado a México para celebrar la copa del mundo.

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Gremio rechaza esta acción

El Colegio de Ingenieros Topógrafos Geomáticos de Jalisco emitió un comunicado en donde indicaban que "los hechos que actualmente son objeto de discusión corresponden a circunstancias ajenas" al gremio, aludiendo que el actuar fue de manera individual de parte de Bernal.

A Mexican trade group leader has been fired after being caught on video making a racist slant-eye gesture toward South Korean YouTuber Ino Cat during a Football World Cup match in Guadalajara pic.twitter.com/dCHdx1JZZy — India First Post (@ifpost47) June 14, 2026

La organización indicó que promueve el respeto, la hospitalidad y la sana convivencia, luego de la viralización de las burlas del presidente hacia una joven coreana; afirmando que por medio de mecanismo internos será revisado el actuar del mexicano.