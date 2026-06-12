Video: Mexicanos celebran triunfo con Dr. Simi y terminan tirándolo en pleno festejo

-

La fiesta por el triunfo de México sobre Sudáfrica 2-0 llevó a los paisanos a las calles para celebrar, entre el tumulto, un Doctor Simi fue levantado y llevado de arriba a abajo hasta que cayó.

OTRAS NOTICIAS: Así festeja Canadá su inauguración del Mundial 2026

Entre cánticos, banderas y furor tras el primer éxito de la selección de México en el Mundial FIFA 2026, un grupo cargó a una botarga del personaje, que estaba vestido con la camisola de la selección mexicana y la llevó de arriba a abajo.

Mientras lo movían y era llevado en brazos por el gentío pasó lo inevitable, cayó de cabeza.

El momento se hizo viral de inmediato, sobre todo porque el famoso personaje, se ha vuelto muy popular, gracias a los peluches que son lanzados en los conciertos.

MIRA: