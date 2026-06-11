Mexicanos disfrutan partidos Mundial FIFA 2026 en su Embajada en Guatemala

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La comunidad mexicana en Guatemala disfrutó de la inauguración y el primer partido del Mundial FIFA 2026.

La Embajada de México unió a los compatriotas en una tarde de emociones encontradas, tanto por el show que da inicio a los encuentros deportivos, como por el encuentro México-Sudáfrica.

Foto: Orlando Chile.

Abuelos, padres y niños se dieron cita con las banderas de su país además de lucir peinados y portar camisolas de su equipo.

Así se adornan el rostro para el partido. (Foto: Orlando Chile)

Comida y bebida tradicional del país, además de pintacaritas y sombreros charros que dibujaron en los asistentes la bandera alusiva dieron color al evento.

Foto: Orlando Chile.

Las palabras de bienvenida por parte de los representantes, tanto de México como de embajadores de otros países.

Foto: Orlando Chile.

La celebración del primer gol de Julián Quiñones al minuto 8 se sintió en la piel cuando al unísono gritaron de emoción.

Olivier Jacques, Embajador de Canadá en Guatemala, dio unas palabras para iniciar la fiesta junto a la Luz Elena Baños Rivas, Embajadora de México en Guatemala y Jorgan Andrews, Ministro Consejero de la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala.