Mexicanos disfrutan partidos Mundial FIFA 2026 en su Embajada en Guatemala

La comunidad mexicana en Guatemala disfrutó de la inauguración y el primer partido del Mundial FIFA 2026.
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La Embajada de México unió a los compatriotas en una tarde de emociones encontradas, tanto por el show que da inicio a los encuentros deportivos, como por el encuentro México-Sudáfrica.
Abuelos, padres y niños se dieron cita con las banderas de su país además de lucir peinados y portar camisolas de su equipo.
Comida y bebida tradicional del país, además de pintacaritas y sombreros charros que dibujaron en los asistentes la bandera alusiva dieron color al evento.
Las palabras de bienvenida por parte de los representantes, tanto de México como de embajadores de otros países.
La celebración del primer gol de Julián Quiñones al minuto 8 se sintió en la piel cuando al unísono gritaron de emoción.
Olivier Jacques, Embajador de Canadá en Guatemala, dio unas palabras para iniciar la fiesta junto a la Luz Elena Baños Rivas, Embajadora de México en Guatemala y Jorgan Andrews, Ministro Consejero de la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala.