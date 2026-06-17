México desafía la velocidad de Corea del Sur en Guadalajara

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El Estadio de Guadalajara será el epicentro de un choque estratégico de alta intensidad en la Copa del Mundo 2026.

México y Corea del Sur se enfrentarán este jueves 7:00 p. m. con un objetivo idéntico: adueñarse en solitario del liderato del Grupo A y dejar prácticamente sellado el boleto hacia la ronda de dieciseisavos de final tras haber salido airosos en sus respectivos debuts.

¡Estamos en nuestra casa y con nuestra gente!



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La principal misión para el planteamiento táctico de Javier Aguirre consistirá en neutralizar la velocidad y el tremendo despliegue físico del cuadro comandado por Myung-bo Hong. El conjunto asiático ya exhibió su resiliencia psicológica al remontar el marcador adverso frente a la República Checa para terminar imponiéndose por 2-1.

La columna vertebral de los Guerreros de Taeguk se apoya en la jerarquía defensiva de Min-jae Kim, central del Bayern de Múnich, y en la distribución de In-beom Hwang desde el mediocampo, quienes buscan alimentar constantemente a su máxima figura ofensiva, Heung-min Son.

Para contrarrestar esta propuesta, el Tri apela a la historia y a los ajustes obligados. El combinado mexicano arrastra un balance positivo en las citas mundialistas frente a este rival, registrando triunfos por 3-1 en Francia 1998 y 2-1 en Rusia 2018.

Ni la lluvia se quiso perder nuestro entrenamiento ️



Nada nos detiene en la preparación para nuestro segundo partido de la Copa del Mundo. #SomosMéxico pic.twitter.com/lMdPfYYkU5 — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 16, 2026

Sin embargo, para mantener la hegemonía, Aguirre deberá recomponer la zaga central ante la baja por expulsión de César Montes, una vacante que se perfila a ser cubierta por Edson Álvarez o Israel Reyes.

Asimismo, la autocrítica pesa en el cuadro local. Pese al sólido arranque de 2-0 sobre Sudáfrica el pasado 11 de junio, el cuerpo técnico tricolor sabe que es urgente mejorar el volumen de juego ofensivo y la contundencia, una cuenta pendiente tras no haber podido ampliar la ventaja inicial en el debut a pesar de jugar con dos futbolistas de más durante varios pasajes del encuentro.

Bajo esa premisa, las sociedades en la zona de gestación resultarán cruciales. La fluidez del centro del campo dependerá de la dinámica y creatividad que consigan proyectar Erik Lira y Álvaro Fidalgo, cuya prioridad será abastecer de balones con ventaja a la dupla de ataque integrada por Julián Quiñones y Raúl Jiménez para romper el orden defensivo de la escuadra coreana. El vencedor de este compromiso alcanzará las seis unidades, despegándose de manera definitiva en un sector donde checos y sudafricanos marchan rezagados sin puntos.