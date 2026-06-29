México y Ecuador se juegan el pase a octavos de final en el Azteca

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México y Ecuador se enfrentarán este martes (7:00 p. m.) por un boleto a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuando se midan en el estadio Azteca.

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El duelo enfrenta a un anfitrión con paso perfecto y a una selección sudamericana que llega fortalecida tras dar la sorpresa al vencer a Alemania en el cierre de la fase de grupos.

El equipo dirigido por Javier Aguirre terminó como líder de su grupo con pleno de victorias, seis goles a favor y ninguno en contra.

Además, mantiene intacto el invicto de México en el estadio Azteca durante las Copas del Mundo de 1970, 1986 y la actual edición.

Las #VocesTricolor de nuestros protagonistas previo al duelo de Dieciseisavos.



¡Vamos con todo! #SomosMéxico



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La historia también sonríe al Tri. En siete enfrentamientos oficiales ante Ecuador registra cinco triunfos, un empate y una derrota.

El único antecedente mundialista entre ambos se remonta a Corea-Japón 2002, cuando los mexicanos se impusieron por 2-1.

Las claves

En el plano futbolístico, México basa su fortaleza en la solidez defensiva de Johan Vásquez y Edson Álvarez, el despliegue de Erik Lira y Álvaro Fidalgo en el mediocampo, y la efectividad de Julián Quiñones en el último tercio.

¡Queremos agradecer a los sparrings de Kings Hammer por estar predispuestos a ayudarnos en las jornadas de entrenamiento y al equipo de Columbus Crew por permitirnos usar sus instalaciones!



¡El futbol nos volverá a encontrar, un abrazo, amigos!#UnSoloEcuador pic.twitter.com/n9ve2fOcN9 — La Tri (@LaTri) June 29, 2026

Por su parte, el conjunto de Sebastián Beccacece confía en la velocidad de Gonzalo Plata y el olfato goleador de Enner Valencia, aunque deberá mejorar su contundencia ofensiva tras anotar apenas dos goles durante la fase de grupos.

El vencedor avanzará a los octavos de final, donde se enfrentará al ganador de la serie entre Inglaterra y Senegal.