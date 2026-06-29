México y Ecuador se juegan el pase a octavos de final en el Azteca

México y Ecuador se enfrentarán este martes (7:00 p. m.) por un boleto a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuando se midan en el estadio Azteca.
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El duelo enfrenta a un anfitrión con paso perfecto y a una selección sudamericana que llega fortalecida tras dar la sorpresa al vencer a Alemania en el cierre de la fase de grupos.
El equipo dirigido por Javier Aguirre terminó como líder de su grupo con pleno de victorias, seis goles a favor y ninguno en contra.
Además, mantiene intacto el invicto de México en el estadio Azteca durante las Copas del Mundo de 1970, 1986 y la actual edición.
La historia también sonríe al Tri. En siete enfrentamientos oficiales ante Ecuador registra cinco triunfos, un empate y una derrota.
El único antecedente mundialista entre ambos se remonta a Corea-Japón 2002, cuando los mexicanos se impusieron por 2-1.
Las claves
En el plano futbolístico, México basa su fortaleza en la solidez defensiva de Johan Vásquez y Edson Álvarez, el despliegue de Erik Lira y Álvaro Fidalgo en el mediocampo, y la efectividad de Julián Quiñones en el último tercio.
Por su parte, el conjunto de Sebastián Beccacece confía en la velocidad de Gonzalo Plata y el olfato goleador de Enner Valencia, aunque deberá mejorar su contundencia ofensiva tras anotar apenas dos goles durante la fase de grupos.
El vencedor avanzará a los octavos de final, donde se enfrentará al ganador de la serie entre Inglaterra y Senegal.