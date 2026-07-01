México: Festejo mundialista deja a tres personas fallecidas

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Miles de personas se presentaron al Ángel de la Independencia en México para la celebración de la victoria de la selección mexicana tras su partido contra Ecuador durante este Mundial 2026.

Durante la noche del pasado martes 30 de junio, se reportó que en medio de las celebraciones mundialistas llevadas a cabo en la capital de México, dejaron a tres personas fallecidas.

La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México, dio a conocer las tres personas murieron por asfixia, identificando de ese modo a un hombre de 44 años, una mujer de 19 años y otra mujer de 48 años.

Los ahora fallecidos se habrían encontrado celebrando la victoria de la selección mexicana tras el partido del Mundial de México contra Ecuador.

Tres personas fallecieron por asfixia anoche en medio de los festejos del mundial en México. (Foto: Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México)

Según informó la secretaría, se atendió el reporte de dos personas inconscientes en las calles de Hamburgo y Lancaster, por lo que las autoridades competentes se dirigieron al punto para brindar atención; después de realizar los primeros auxilios y técnicas de RCP a los pacientes, fueron trasladados a un hospital para su atención médica especializada, donde fueron declarados sin vida debido a asfixia.

Asimismo, la tercera persona fue hallada inconsciente en la calle de Berna, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, donde fue auxiliada por paramédicos con maniobras de reanimación. Tras recibir atención médica en el hospital, fue declarada sin signos vitales dictaminando muerte por asfixia.

¡Júbilo total por el triunfo de México! Miles de personas están en el Ángel mientras otras no paran de llegar para celebrar la victoria de México, que esta noche se llevó el partido contra Ecuador con un marcador de 2 a 0. pic.twitter.com/ynaEJ4eWpE — NMás (@nmas) July 1, 2026

¿Qué sucedió?

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 23:40 horas comenzaron a escucharse detonaciones de cohetes y fuegos pirotécnicos, lo que provocó momentos de confusión entre los asistentes.

Debido a la reacción de la multitud, comenzaron a correr, desencadenando que varias personas cayeran unas sobre otras, mientras la multitud continuó desplazándose por la zona.

Las autoridades mexicanas realizan las investigaciones competentes para esclarecer los hechos. Mientras, la jefa de gobierno, Clara Brugada, confirmó que el Gobierno de la Ciudad de México ya se encuentra en comunicación con las familias afectadas para el acompañamiento y brindarles apoyo con lo necesario.

*Con información de El Universal