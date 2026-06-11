México suma la primera victoria de United 2026 contra Sudáfrica

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Ya se vive la fiesta del futbol en la Copa del Mundo de United 2026 y, en el partido inaugural, México derrotó 1-0 a Sudáfrica y consiguió los primeros tres puntos frente a su gente, en el Estadio Ciudad de México.

Los mexicanos salieron a morder desde el inicio del encuentro, sabedores que tenían que aprovechar el jugar en el patio de su casa y Raúl Jiménez estuvo cerca de abrir las acciones con un remate potente, sobre el minuto 5.

Julián Quiñones has written his name into history. ✍️#FIFAWorldCup pic.twitter.com/mL58wS6WJC — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 11, 2026

Pero la alegría llegó unos minutos más tarde, al 9, cuando Érik Lira recuperó una pelota en salida de los africanos y provocó que la pelota le quedara servida a Julián Quiñones, quien apenas se logró acomodar, mandó a guardar la Trionda por primera vez al fondo del marco en esta Copa del Mundo, provocando la algarabía en toda la gente presente en el estadio.

El portero Ronwen Williams evitó que un disparo de Jiménez (minuto 42) terminara en el fondo y unos segundos después, un remate de Quiñones pegó en el palo.

Mientras que la única de peligro para los africanos durante toda la primera mitad fue un cabezazo de Lyle Foster, en el 37, que se marcó a un lado de la portería defendida por Raúl Rangel.

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En la segunda mitad, el dominio mexicano continuó e incluso se incrementó al 50, cuando Sphephelo Sithole se fue expulsado del encuentro al cortar una jugada clara de gol de Brian Gutiérrez y eso mermó al cuadro sudafricano.

Los locales se envalentonaron y sobre el 67 encontraron recompensa. Roberto Alvarado mandó un centro pasado desde la derecha, justo a la posición de Jiménez, quien ahora si supo aprovechar y, de cabeza, amplió a 2-0 para sentenciar el primer triunfo del Mundial.

De esta manera, México estará pendiente del encuentro de esta noche entre Corea del Sur y República Checa, para saber si dormirá como líder en solitario del grupo A o si tendrá compañía de alguno de los otros dos miembros del sector.